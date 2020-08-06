Жена Малинина исключила появление рака у Заворотнюк и Фриске из-за ЭКО

Москва, 6 августа. Жена Александра Малинина Эмма опровергла миф о возникновении рака у Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске из-за процедуры ЭКО.

Эмма Малинина является врачом-гинекологом и специалистом в области репродуктивной медицины. По ее словам, некоторые пациенты считают, что экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) может быть причиной глиобластомы, которая является одной из разновидностей рака мозга.

Малинина отметила, что своим пациенткам перед процедурой искусственного оплодотворения она всегда рекомендует пройти полной обследование, чтобы исключить онкологию и серьезные проблемы со здоровьем. При этом она не отрицает, что при наличии онкологического заболевания ЭКО может стимулировать его развитие.

«Хочу развеять жуткий миф. Есть женщины, которые считают, что ЭКО — это априори рак. Но на самом деле любая беременность при наличии в организме онкологического заболевания является стимулирующим фактором для болезни. Именно поэтому до процедуры ЭКО нужно полностью проверить организм и исключить онкологические заболевания», — отметила Малинина в своей статье для Letidor.

Напомним, в январе 2014 года у Жанны Фриске диагностировали опухоль мозга. На протяжении двух лет певица боролась с тяжелой болезнью, однако 15 июня 2015 года Фриске скончалась из-за остановки сердца.

В августе 2019 года в СМИ появились сообщения о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностирована опухоль мозга на последней стадии. В сентябре Заворотнюк была госпитализирована в тяжелом состоянии в одну из московских клиник. В апреле 2020 года стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, актриса хорошо себя чувствует и может находиться без присмотра медиков.

Фриске узнала об онкологии после рождения ребенка. Ходят слухи, что Жанна якобы делала процедуру искусственного оплодотворения, что стало причиной развития рака мозга. Анастасии Заворотнюк поставили диагноз глиобластома сразу после рождения младшей дочери. По неподтвержденным данным, актриса также родила с помощью ЭКО.