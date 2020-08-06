Журова рассказала, из чего складываются «звездные» пенсии ветеранов спорта

Олимпийская чемпионка, прославленная конькобежка, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию, что ветераны спорта получают в России надбавку к пенсии до 250%. Ранее появилась статья, рассказывающая, за какие награды и звания по закону положена надбавка к пенсии до 415%. Положения о надбавках за звания и заслуги прописаны в Федеральном законе №21 от 04.03.2002 года. Ежемесячная надбавка таким категориям граждан составляет указанный в законе процент от назначенной социальной пенсии. Дополнительные деньги прибавляются к фиксированной части пенсии, начисляемой по старости, инвалидности или за выслугу лет.

«Звездные» пенсии получают многие известные артисты, спортсмены, деятели культуры и искусства, лауреаты государственных премий за выдающиеся заслуги.

В частности, для кавалеров некоторых орденов трех степеней, за победы в Олимпийских, Сурдлимпийских и Паралимпийских играх предусмотрена надбавка к социальной пенсии в размере 250%, что составляет 13261,43 рубля в месяц.

Комментируя эту информацию, олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что вышедшие на заслуженный отдых спортсмены, которые в свое время защищали спортивную честь нашей Родины, действительно получают дополнительную государственную поддержку.

«Во-первых, все олимпийские чемпионы поддерживаются специальным президентским грантом, — рассказала Журова Федеральному агентству новостей. — Во-вторых, победители или призеры чемпионатов мира получают также региональную надбавку. Некоторые регионы, сразу говорю, не все, приняли свои законы о поддержке тренеров и чемпионов, и там своим ветеранам спорта платят региональную доплату. Потому что президентский грант есть у олимпийских чемпионов, но бывает, например, спортсмену не хватило какой-то «одной сотой», и он стал серебряным призером. Чтобы этой несправедливости не было, ряд регионов пошел навстречу своим героям спорта».

Кроме того, рассказала Журова, некоторые бывшие спортсмены, которые выступали за сборную страны, получают доплату около пяти тысяч рублей в случае, если у них были очень серьезные травмы.

«Такое решение принимается не автоматически, а решением суда. Это расценивается как производственная травма. Знаю, что некоторые спортсмены, у которых со здоровьем не очень и для которых лишние четыре-пять тысяч имеют значение, воспользовались этим правом», — рассказала Светлана Журова.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, какая категория пенсионеров может рассчитывать на новую выплату до 70 тысяч рублей, которую перечислят на карту до 14 августа.