Российский врач-диетолог предложил включить лечение от ожирения в ОМС

Санкт-Петербург, 6 августа. По мнению врача-диетолога, директора Клиники коррекции веса доктора Ковалькова Алексея Ковалькова, ожирение является недугом, от которого страдает множество россиян, однако государство не прилагает усилий для борьбы с этой массовой болезнью.

«Ожирение — это системное заболевание, входящее в классификацию международных болезней. То есть это болезнь. По Конституции нас должны от нее лечить, но почему тогда ни в одной поликлинике у нас нет врача-диетолога? Почему у нас диетология вся платная? У меня своя платная клиника, но меня это бесит — мне за державу обидно. И если мы ничего не делаем в этой области — у нас нет ни одной просветительской программы, которая бы объясняла, как правильно питаться детям, в пожилом возрасте, спортсменам — то чего мы хотим? Мы будем болеть, поскольку заболеванием никто не занимается», — заявил Ковальков в онлайн-эфире медиацентра «Патриот» на тему «Какая еда нас убивает?»

По мнение врача-диетолога, чтобы справиться с недугом, ожирение необходимо включить в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Это убьет мой бизнес, но скажу — да, его включать в ОМС», — подчеркнул Ковальков.

Владелец частной клиники подтвердил, что это не принесет его бизнесу дополнительных финансовых выгод по линии ОМС.