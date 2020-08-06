Собчак оштрафовали на 20 тысяч рублей за акцию в поддержку Сафронова

Москва, 6 августа. Мещанский суд Москвы оштрафовал Ксению Собчак на 20 тысяч рублей за участие в акции в поддержку советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.

«Суд назначил Собчак Ксении Анатольевне административный штраф в размере 20 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе суда.

Собчак обвинили в нарушении порядка проведения пикета или массовой акции. Протокол в отношении ведущей был составлен по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ.

Собчак и еще около 20 человек задержали 7 июля на Лубянке. Задержанные вышли на массовую акцию в поддержку подозреваемого в госизмене Сафронова.

ФСБ возбудила в отношении советника главы Роскосмоса уголовное дело по соответствующей статье. По данным ведомства, он собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну, разведке одной из стран НАТО. В случае, если суд признает его виновным, он может получить наказание до 20 лет лишения свободы. Мужчина своей вины не признает.

Ранее адвокат журналиста Иван Павлов со ссылкой на материалы дела рассказал, как Сафронов передавал секретные сведения.