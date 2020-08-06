Пластический хирург рассказал, как Баскову удалось похудеть на 15 килограммов

Москва, 6 августа. «Золотой голос России» Николай Басков похвастался резким похудением. Пластический хирург Владимир Плахотин раскрыл секрет артиста.

Пока другие артисты набирали вес, Басков худел. Ему удалось избавиться от 15 килограммов, которые сильно портили его фигуру.

По словам певца, он сидел на жесткой диете, занимался спортом и принимал БАДы. Басков признался, что это была большая работа над собой.

Хирург Плахотин, который лично знаком с артистом, назвал его волевым человеком. Он не сомневается, что Басков похудел благодаря собственному упорству.

«Он вполне мог похудеть с помощью правильного питания, массажей, физических упражнений, длительных кардио-тренировок», — отметил эксперт, его слова передает InfoReactor.

Плахотин добавил, что мужчинам проще похудеть, чем женщинам. Хирург отметил, что после резкого похудения у людей провисает кожа на подбородке, есть брыли. А Басков выглядит молодо и отлично, потому что занимался с хорошим фитнес-тренером. Вряд ли он делал липосакцию (забор подкожного жира), добавил эксперт.

При здоровом питании, массаже и занятиях спортом похудеть просто. А пластические хирурги только «подправляют» результат — убирают излишки кожи на некоторых участках тела, подытожил он.