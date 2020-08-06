Лукашенко заявил украинцам, что воевал бы за Крым

Киев, 6 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказался о Крыме и своих украинских корнях.

Главный редактор издания «Гордон» Алеся Бацман опубликовала анонс интервью, в котором показала самые яркие высказывания Лукашенко.

«Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легли!» — заявил президент республики.

Кроме того, Лукашенко рассказал, что «все простил» экс-президенту Украины Виктору Януковичу. По его словам, он с ним созванивался, в том числе, когда погиб сын бывшего главы Украины. Лукашенко отметил, что он не сможет повторить судьбу Януковича и бежать в Москву, поскольку «у него нет денег».

Также Лукашенко упомянул и о своем украинском происхождении. По его словам, его «корни между Киевом и Черниговом зарыты».

Лукашенко и ранее неоднократно высказывался о Крыме. По мнению главы республики, Крым не нужен был украинцам, поэтому Киев признал, что полуостров — больше не территория Украины.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.