Все знают, что геморрой — это не только эвфемизм, обозначающий серьезные жизненные неприятности, но и довольно неприятное, хотя и не смертельное заболевание. Каковы признаки геморроя, как проводится обследование, какие есть методы лечения, как это заболевание влияет на сексуальную жизнь, какие с ним связаны страхи и мифы, — в материале Федерального агентства новостей.

Что такое геморрой

Если говорить простыми словами, — «геморрой» обозначает патологическое увеличение геморроидальных узлов. Оно проявляется периодическим кровотечением из узлов, их выпадением из анального канала и частым воспалением. Заболевание может носить острый или хронический характер. Геморрой достаточно широко распространен, нередко им страдают женщины во время беременности и после родов.

Среди факторов, способствующим развитию геморроя, помимо беременности и родов, врачи называют:

— ожирение; — курение и злоупотребление алкоголем; — малоподвижный образ жизни; — тяжелую физическую работу; — частые нарушения дефекации (запор или диарею) и некоторые другие факторы.

Некоторые специалисты также относят к факторам риска постоянный стресс.

А вот мнение, что к геморрою приводит анальный секс, является распространенным мифом, который, по мнению медиков, не соответствует действительности. Однако тем, у кого геморрой уже развился, такой вид сексуальных практик не рекомендуется.

О некоторых «секретах» геморроя, а также о страхах и мифах, связанных с этим заболеванием, Федеральное агентство новостей попросило рассказать врача-проктолога, кандидата медицинских наук Марьяну Абрицову.

Геморрой — первые признаки

«Если мы говорим о распознавании первых признаков геморроя, то чаще всего обращаем внимание на выделение крови из заднего прохода во время дефекации, — отметила Абрицова в комментарии для ФАН. — При более тяжелой стадии заболевания мы можем отмечать выпадение внутренних геморроидальных узлов. Такие узлы либо вправляются самостоятельно после дефекации, либо их необходимо вправлять рукой. Также признаком геморроя является развитие тромбоза (формирование сгустка крови) наружных геморроидальных узлов, о котором сигнализируют болезненные ощущения в районе заднего прохода и наличие там плотного образования. Кроме того, могут формироваться наружные геморроидальные узлы, набухающие после дефекации или приема алкоголя».

По словам врача, все эти признаки являются явными симптомами геморроя. Заметив их у себя, нужно не заниматься самолечением или думать, что само «рассосется», а обратиться к специалисту.

Как проходит обследование и почему его не нужно бояться

Посещение проктолога часто сопряжено с ложным страхом и стыдливостью, говорит Марьяна Владимировна. Однако ни страх, ни стыд в данном случае неуместны, ведь речь идет о здоровье, а само заболевание (в отличие, например, от венерических болезней) не имеет никакого отношения к «облико морале» человека.

«Возможно, здесь основную роль играет наше воспитание, менталитет и любовь к народным методам лечения, — говорит врач по поводу многочисленных мифов и страхов, связанных с геморроем. — Но ничего постыдного ни в самом заболевании, ни в проктологическом обследовании нет, а современные методики делают и обследования, и лечение безболезненными».

Осмотр пациентов может проходить в нескольких положениях, рассказала врач. Во время обследования пациент может лежать на кушетке на левом боку с приведенными ногами (то есть, прижав колени к груди). Он также может быть в коленно-локтевой позе или лежать на спине с приподнятыми ногами в специальном проктологическом кресле.

«Последнее положение максимально комфортно для пациентов, — говорит Абрицова. — Во время осмотра может быть выполнена аноскопия с помощью специального оборудования — аноскопа. Благодаря данному исследованию возможно визуально осмотреть анальный канал и дистальный отдел прямой кишки. При таком осмотре можно выявить такие заболевания, как геморрой, свищи, остроконечные кондиломы, рак анального канала, а также оценить состояние слизистой оболочки прямой кишки».

Для обследования толстой кишки больных направляют на ректороманоскопию и колоноскопию. Все эти исследования совершенно безопасны, кроме того, сегодня специалисты проводят их комфортными для пациента методами. Проведение таких исследований позволяет выявить на ранних стадиях целый ряд серьезных заболеваний, говорит врач.

Может ли геморрой привести к раку

Вопрос, может ли геморрой переродиться в рак, — один из самых распространенных. Мы спросили об этом Марьяну Абрицову.

«Нет, геморрой не приводит к раку, как многие думают. Это один из самых распространенных мифов, — отметила кандидат медицинских наук. — Геморрой опасен другим: снижением качества нашей жизни. Представьте, как вы себя будете чувствовать, когда у вас при каждой дефекации интенсивно выделяется кровь, постоянно выпадают геморроидальные узлы, вы испытываете нестерпимое жжение в области заднего прохода, либо у вас постоянно пачкается нижнее белье каловыми массами или слизью. Поэтому, если вы замечаете выделение крови из заднего прохода, зуд, или вам приходится что-то вправлять рукой после дефекации, необходимо как можно скорее обратиться к проктологу, а не ждать, что все это пройдет само».

Меры профилактики геморроя

Основным провоцирующим фактором развития геморроя является нарушение дефекации (запор или диарея), говорит Абрицова. Поэтому, в первую очередь, необходимо лечить запоры.

«Кроме того, геморроидальная болезнь может развиться на фоне беременности и после родов, такое бывает достаточно часто. Это отдельная категория пациентов, которая нуждается в помощи проктологов, — отметила Марьяна Владимировна. — Поэтому на этапе планирования беременности желательно получить консультацию проктолога с целью предотвращения или снижения риска развития геморроя в данный период».

Как лечат геморрой

Существует несколько подходов к лечению геморроя в зависимости от клинических проявлений заболевания (жалоб). Лечение может быть консервативным (специальные мази и свечи); хирургическими (в том числе малоинвазивным в амбулаторных условиях) методами. Важную роль играет диета, нормализующая консистенцию стула, что способствует профилактике запоров.

Также врачи рекомендуют отказ от злоупотребления алкоголем и курения, поскольку эти факторы не только провоцируют геморрой, но и затрудняют его лечение.