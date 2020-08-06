Бывшая «помощница» Пашаева намекнула на темное прошлое адвоката

Москва, 6 августа. Адвокат Анна Бутырина, которая наряду с Александром Добровинским представляет интересы семьи погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, рассказала, почему ее появление в суде вызвало у адвоката артиста Эльмана Пашаева сильные эмоции на заседании.

Каждый раз, когда Бутырина брала слово, Пашаев буквально выходил из себя. Сначала делал язвительные комментарии, потом переходил на повышенный тон.

Адвокат Ефремова объяснил, что Бутырина — его бывшая помощница, и именно он рассказал ей о тонкостях профессии. Позднее он успокоил бывшую коллегу, что «в процессе всегда так».

Сама Бутырина рассказала Кp.ru, что ни капельки не обижается на Пашаева, однако она никогда не была ни его помощницей, ни ученицей.

Около четырех-пяти лет назад, по словам женщины, она работала с Пашаевым как партнер, но решила уйти, поскольку выявила «неоднократные факты мошеннических действий в отношении меня и других доверителей».

«Нет, я квалифицированный юрист, профессионально к этому отношусь, совсем не переживаю. А вот квалификация и профессионализм Эльмана Пашаева вызывают вопросы. Хотелось бы пожелать ему успехов», — сказала Бутырина.

В среду начался судебный процесс по делу Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы. Он не признает свою вину, говоря, что не помнит события рокового вечера.