Новое детское пособие начнут получать российские семьи с 17 августа

Москва, 6 августа. Россияне с детьми с 17 августа получат от государства по 7600 рублей. На новые выплаты могут рассчитывать особо нуждающиеся семьи с малышами от трех до семи лет.

В общей сложности субсидии получат 718 тыс. детей. На эти цели выделено 18,4 млрд рублей.Как следует из распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина, размер выплаты будет различаться в зависимости от региона и установленного там детского прожиточного минимума.

К примеру, в Москве величина прожиточного минимума для детей составляет 15 225 рублей, то есть москвичи с детьми смогут получить по 7600 рублей. На Камчатке детский прожиточный минимум выше (22 101 рубль), поэтому размер пособия на ребенка в месяц тоже будет выше — около 11 тыс. рублей.

В этом году нуждающиеся семьи с детьми от трех до семи лет получали пособия в размере половины от уровня прожиточного минимума (около 5,5 тыс. рублей).

Ранее стало известно и о выплатах работающим пенсионерам, которые были вынуждены работать во время самоизоляции, но не могли делать это удаленно, и взяли больничный. Пособия они смогут получить о 14 августа. Размер выплаты (при стаже от 8 лет) будет равен средней зарплате за последние два года. Право на эту пособие распространится и на пенсионерах, проживающих в регионах, где введенный из-за COVID-19 режим повышенной готовности продлили до 14 августа.