День Государственного флага России: когда и как будем отмечать в 2020 году

День Государственного флага Российской Федерации отмечается каждый год 22 августа, и 2020-й не станет исключением. Федеральное агентство новостей расскажет, откуда взялась традиция праздновать этот день, как и когда зародился один из главных символов государства.

В 2020 году Дню Государственного флага РФ исполняется 26 лет. Соответствующий указ был подписан 20 августа 1994 президентом России Борисом Ельциным, а за три года до этого, 22 августа 1991 года, высший орган государственной власти, Верховный Совет РСФСР, постановил считать трехцветное полотнище национальным символом РФ. В тот знаменательный день флаг впервые после огромного перерыва развевался над госучреждением — Домом правительства на Краснопресненской набережной, ставшим символом государственного переворота и окончания целой эпохи в жизни страны.

Так, одним из результатов августовского путча стало возвращение триколору его исторического статуса.

Экскурс в историю

На самом деле отечественному триколору куда больше, чем 26 лет. История его появления насчитывает более трех веков. В исторических документах значится, что по указу второго царя из династии Романовых, Алексея Михайловича, по западноевропейскому образцу был построен первый русский парусный корабль, носивший гордое имя «Орел». Именно на его борту был впервые поднят бело-красно-синий стяг, однако до сих пор не удалось установить последовательность расположения цветов на полотне.

И всё же своим появлением в том виде, в котором мы его знаем сегодня, российский флаг обязан сыну Алексея Михайловича — великому реформатору Петру I. Император не только подписал указ, обязавший все морские суда с 20 января 1705 года ходить исключительно под трехцветным стягом, но и лично нарисовал эскиз и закрепил комбинацию цветов.

Довольно долгое время триколор считался атрибутом морских походов, но 1806 год ознаменовался историческим событием — на территории Южного Сахалина, помимо Андреевского флага, символизировавшего величие русского флота, водрузили триколор, обозначив таким образом принадлежность территории к Российской Империи.

Тем не менее статус государственного символа полотнище получило далеко не сразу. Триколору предшествовал Имперский флаг, который просуществовал с 1858-го по 1883-й. После этого Александр III особым указом постановил украшать здания бело-сине-красными флагами, но свой официальный статус он получил лишь накануне церемонии восхождения на престол императора Николая II.

После прихода к власти коммунистов триколор заменили на Красное знамя, ставшее главным олицетворением революционной борьбы. Стяг ярко-красного цвета должен был означать беспрестанную борьбу советского человека под предводительством КПСС за дело построения и процветания коммунизма и социализма. Серп и молот в левом верхнем углу символизировали нерушимое единство крестьян и рабочих, а пятиконечная золотая звезда — соответствующее количество континентов Земли, на которых в скором времени должно было воцариться всеобщее социальное равенство.

С 1991 года и по сей день главенство триколора более никем не оспаривалось. С 25 декабря 2000-го понятие Государственного флага Российской Федерации закреплено в главном документе страны, который строго регламентирует последовательность и равновеликость полос на полотнище, а также основные пропорции.

Как празднуют День государственного флага в России

Триколор наравне с гимном и гербом является главным символом государственности, поэтому нет ничего удивительного в том, что с каждым годом торжества приобретают всё больший размах. Несмотря на то, что этот праздник не является официальным выходным, во всех городах страны проходят многочисленные мероприятия, посвященные памятной дате. Зачастую длятся они не один день.

Вдоль федеральных трасс устанавливают щиты с тематическими плакатами, на огромных экранах транслируются поздравительные видеоролики. Исторически значимые здания украшает подсветка соответствующих цветов. Библиотеки проводят бесплатные лекции и мастер-классы, а в парках посетителей ждут праздничные программы, флешмобы, театрализованные шоу и концерты с участием знаменитых артистов. Достойным завершением и главным украшением торжеств часто становится красочный салют.

День Государственного флага Российской Федерации — отличный повод провести время вместе с семьей, погулять в парке, поучаствовать в многочисленных мероприятиях и рассказать детям об истории и значении государственных символов их Родины. С праздником!