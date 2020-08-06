Рудковскую высмеяли за фото в странной позе с раздвинутыми ногами

Москва, 6 августа. Музыкальный продюсер Яна Рудковская выложила в Instagram кадр с фотосессии в пшеничном поле и оказалась раскритикована подписчиками. Фолловеры не оценили задумку фотографа и нашли в позе героини снимка множество поводов для шуток.

Новый пост в ленте Рудковской появился утром в четверг. Вместе с ним она пожелала подписчикам доброго утра.

«Доброе утро», — написала она в публикации.

Однако лишь немногие обратили внимание на текст, и далеко не все восхитились фотографией. Некоторые из подписчиков обратили внимание на странную и неестественную позу Рудковской с раздвинутыми ногами.

«А на чем вы сидите ? На детском автокресле?» — поинтересовался lampo4ka081. «Мда… «не одна я во поле гуляла, не один мне ветер в… дул» — высмеяла положение продюсера amaliia2324. «Барыня легла и просит», — отметила ebelyakova2019.

Другие захотели узнать, не испытывала ли знаменитость неудобств во время съемок.

«А комары не накусали пятую точку?» — спросила lera_and_zoopark. «Не боялись, что змея может выползти из гущи?» — попробовала уточнить mari._solomoniya.

Третьи прямо высказали продюсеру недовольство увиденным.

«Нет контрастности, сапоги и волосы слились с общим фоном, так себе получилось, просто не хватает чемодана», — написала lana_vladimirovna2018. «Хлеба сколько погубили!!!» — возмутилась luizonkinzik.

Рудковская оставила замечания без внимания и снимок не удалила, хотя, как правило, читает, что пишут под ее постами фолловеры.

Продюсер часто сталкивается с критикой после публикаций. Например, ранее подписчики остались недовольны ее снимком на фоне Эйфелевой башни, напоминает «Газета Кемерова».