Лену Миро взволновал нездоровый цвет лица «одутловатого» Плющенко

Москва, 6 августа. Популярный блогер Лена Миро призналась, что волнуется за фигуриста Евгения Плющенко. Как отметила Миро, по цвету лица спортсмена создается впечатление, что у него есть проблемы со здоровьем.

Блогер рассказала, что недавно посмотрела фильм телеканала «Матч ТВ» о российской фигуристке Александре Трусовой, которая перешла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Единственное, что меня взволновало в фильме — нездоровый бурый цвет лица молодого Евгения», — написала Миро.

Автор напомнила, что Евгению Плющенко всего 37 лет. По мнению Миро, внешний вид фигуриста не соответствует его годам.

«Откровенно говоря, я всегда полагала, что именно так выглядят сильно пьющие люди, которых вот-вот хватит инсульт. Ячмень под глазом. Сами глазки — мутные. Характерная билановская одутловатость», — отметила блогер.

Миро призналась, что не хочет верить в алкогольную зависимость фигуриста. По словам блогера, у спортсмена просто нет для этого причин.

«Не понимаю, что стало с Плющенко. Из него соки, что ли, все высосали?» — заключила Лена Миро.

Отметим, что ранее Евгения Плющенко назначили тренером российской сборной по фигурному катанию. Это произошло после того, как Трусова перешла в его академию. Сам Плющенко рассказал, что сейчас его главная задача — обучить Трусову новым прыжкам и поменять ее хореографию.