Голый Лазарев шокировал фанатов новой татуировкой

Москва, 6 августа. Российский певец Сергей Лазарев посвятил своей младшей дочери новую татуировку.

В 2014 году у Сергея Лазарева родился сын Никита. Позднее на шее у артиста появилась татуировка с латинской буквой N. В 2019 году стало известно, что у певца родилась дочь Анна. В честь дочери Лазарев решил сделать татуировку на запястье.

Артист опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором он запечатлен голый с новой татуировкой. Тату представляет собой заглавную букву имени дочери, написанную изящным шрифтом.

При этом новая татуировка стала шоком для многих фанатов Лазарева. Некоторые подписчики не смогли удержаться от издевок и сарказма в адрес исполнителя.

«Когда Сергей будет многодетным отцом, его дети смогут играть в игру «собери на папе алфавит», — пишет viktoriya_rnd.

«Не понимаю татуизм. Думаете, забудете, как зовут? Чистая кожа — это дар», — считает evro.71.

«Скоро от Тимати будет не отличить», — отмечает nastyasonat.

«Осталось дело за женой!» — иронизирует liudapopova1973.

«Вроде не женат. В отношениях не замечен. Откуда детки?» — спрашивает olesia.montenegro.

«Сережа, тату вредно для здоровья и кожи! Ты давай поосторожней там!» — советует vladimiriurevofficial.

Ранее Лазарев признался, что долгое время скрывал информацию о рождении дочери. По словам певца, Никита и Аня являются его полноценными родственниками, несмотря на то, что их родили разные суррогатные матери. Лазарев отметил, что биоматериал принадлежал одной и той же женщине, имя которой он хранит в тайне.

В начале июля Лазарев опубликовал в Сети снимок, на котором он запечатлен с коллегой по цеху и подругой Ани Лорак. Позднее поклонники заподозрили Лорак и Лазарева в тайном романе.