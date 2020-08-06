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Голый Лазарев шокировал фанатов новой татуировкой

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Голый Лазарев шокировал фанатов новой татуировкойМосква, 6 августа. Российский певец Сергей Лазарев посвятил своей младшей дочери новую татуировку.

В 2014 году у Сергея Лазарева родился сын Никита. Позднее на шее у артиста появилась татуировка с латинской буквой N. В 2019 году стало известно, что у певца родилась дочь Анна. В честь дочери Лазарев решил сделать татуировку на запястье.

Артист опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором он запечатлен голый с новой татуировкой. Тату представляет собой заглавную букву имени дочери, написанную изящным шрифтом.

Голый Лазарев шокировал фанатов новой татуировкойПри этом новая татуировка стала шоком для многих фанатов Лазарева. Некоторые подписчики не смогли удержаться от издевок и сарказма в адрес исполнителя.

«Когда Сергей будет многодетным отцом, его дети смогут играть в игру «собери на папе алфавит», — пишет viktoriya_rnd.

«Не понимаю татуизм. Думаете, забудете, как зовут? Чистая кожа — это дар», — считает evro.71.

«Скоро от Тимати будет не отличить», — отмечает nastyasonat.

«Осталось дело за женой!» — иронизирует liudapopova1973.

«Вроде не женат. В отношениях не замечен. Откуда детки?» — спрашивает olesia.montenegro.

«Сережа, тату вредно для здоровья и кожи! Ты давай поосторожней там!» — советует vladimiriurevofficial.

Ранее Лазарев признался, что долгое время скрывал информацию о рождении дочери. По словам певца, Никита и Аня являются его полноценными родственниками, несмотря на то, что их родили разные суррогатные матери. Лазарев отметил, что биоматериал принадлежал одной и той же женщине, имя которой он хранит в тайне.

В начале июля Лазарев опубликовал в Сети снимок, на котором он запечатлен с коллегой по цеху и подругой Ани Лорак. Позднее поклонники заподозрили Лорак и Лазарева в тайном романе.

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