Мутко допустил снижение ипотечной ставки до 7,5% к концу года

Москва, 6 августа. Средняя ставка по ипотеке составит 7,5% к концу 2020 года, заявил генеральный директор акционерного общества «Дом.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Мутко напомнил, что в нацпроекте «Жилье и городская среда» была поставлена задача снизить среднюю ипотечную ставку до 8,7%.

«Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5% в целом с учетом льготных ипотек, и уже рыночные где-то 8,4%», — приводит слова Мутко пресс-служба Кремля.

Глава «Дом.РФ» отметил, что за текущий год планируется выдать 1,2-1,3 млн ипотечных кредитов. Мутко подчеркнул, что спрос поддержала программа льготной ипотеки под 6,5%, на нее подано уже 400 тысяч заявок.

Путин ранее предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку квартир в новостройках. Согласно его инициативе, все что превышает этот показатель, будет субсидироваться государством.

Льготную ипотеку можно взять до 1 ноября 2020 года, процентная ставка сохранится на весь срок кредита. Программа действует на суммы до 8 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также до 3 млн рублей в других субъектах РФ. Минимальный взнос составляет 20%.

Ранее правительство России утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%.