Лидер ДНР отреагировал на назначение Кравчука главой делегации Киева

Леонид Кравчук уже после назначения главой делегации Киева сделал множество противоречивых заявлений, не имеющих ничего общего с пунктами Минских соглашений. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Напомним, Кравчук возглавил делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу в Минске. Он заменил экс-главу государства Леонида Кучму.

Как отметил глава ДНР, смена руководителя контактной группы со стороны Украины не означает смены отношения официального Киева к минскому процессу.

«Дело не в личностях переговорщиков, а в политической воле Украины исполнять комплекс мер. А ее нет, и пока мы не видим никаких предпосылок к ее появлению. Наоборот, даже принятые с таким трудом договоренности о дополнительных мерах контроля действующего перемирия не выполняются по вине украинской стороны», — пояснил Денис Пушилин.

Глава ДНР напомнил, что до сих пор не работает координационный механизм контроля прекращения огня при СЦКК — украинские представители не отвечают на звонки. Об этом договорились на заседании контактной группы 28 июля, и это было неким прогрессом для установления полноценного режима тишины. К сожалению, ненадолго.

«Леонид Кравчук уже после назначения сделал множество противоречивых заявлений, не имеющих ничего общего с пунктами Минских соглашений. Предлагаемые им «специальный режим управления» и «свободная экономическая зона» для Донбасса отдаляют, а не приближают к выполнению договоренностей. Предлагаемый им «компромисс» — очередная попытка заговорить минский процесс. Увы, для нас это привычное поведение украинских политиков», — заключил Пушилин.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что решение о назначении Кравчука главой делегации Киева на переговорах в Минске по урегулированию ситуации на территории Донбасса обусловлено его авторитетом на Украине.

«У нас было несколько кандидатур. Я считаю, что возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, который имеет авторитет во всей Украине и на, к сожалению, временно оккупированной части… Он (Кравчук. — Прим. ФАН) опытный человек», — заявил Зеленский.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.