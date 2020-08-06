Бывшая жена Меладзе высмеяла комплексы «престарелых Ромео»

Москва, 6 августа. Бывшая супруга певца Валерия Меладзе высмеяла мужчин старше 45 лет, которые охотятся на молодых девушек.

Ирина Меладзе отметила, что у «престарелого Ромео» куча «синдромов» и все мысли в его голове «крутятся ниже пояса». Такой мужчина, по мнению Ирины, пытается доказать самому себе, что он «не барахло».

Мужчина с комплексами, завязанными на инстинктах продолжения рода, постоянно думают только о сексе. Они хорошо одеваются, выбирают яркий автомобиль и ухаживают за девушками, которые им в дочери годятся, добавляет Меладзе.

«Интересует его в женщине лишь фасад, да и сам он пуст как «ночная ваза». Единственное хобби- физкультура, а иногда и без этого», — написала экс-супруга Меладзе в Instagram.

Ирина считает, что никакая красавица не удержит такого мужчину. Она может надеяться, что исправит его, но деструктивность заложена в самом человеке.

Подписчики живо отреагировали на размышления Меладзе. Они считают, что этот пост — отсылка к поступку Валерия, который женился на Альбине Джанабаевой. Новая жена младше его на 14 лет.