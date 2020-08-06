Бывшая жена Меладзе высмеяла комплексы «престарелых Ромео»

Москва, 6 августа. Бывшая супруга певца Валерия Меладзе высмеяла мужчин старше 45 лет, которые охотятся на молодых девушек.
Ирина Меладзе отметила, что у «престарелого Ромео» куча «синдромов» и все мысли в его голове «крутятся ниже пояса». Такой мужчина, по мнению Ирины, пытается доказать самому себе, что он «не барахло».
Мужчина с комплексами, завязанными на инстинктах продолжения рода, постоянно думают только о сексе. Они хорошо одеваются, выбирают яркий автомобиль и ухаживают за девушками, которые им в дочери годятся, добавляет Меладзе.
«Интересует его в женщине лишь фасад, да и сам он пуст как «ночная ваза». Единственное хобби- физкультура, а иногда и без этого», — написала экс-супруга Меладзе в Instagram.
Ирина считает, что никакая красавица не удержит такого мужчину. Она может надеяться, что исправит его, но деструктивность заложена в самом человеке.
Подписчики живо отреагировали на размышления Меладзе. Они считают, что этот пост — отсылка к поступку Валерия, который женился на Альбине Джанабаевой. Новая жена младше его на 14 лет.
«Мужчина часто ведется на молодое тело, бросая свою жену, с которой прожил четверть века, в надежде, что он лучше, сильнее, здоровее, и он уверен, что потянет с молодым созданием еще 25 лет», — согласилась пользовательница.
«Для Константина Меладзе Брежнева уже старуха, он заинтересовался молодой, а она мечется в диетах, он же первый пакость эту сделал, ушел из семьи», — добавила другая подписчица.