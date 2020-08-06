МИД РФ отреагировал на «бесцеремонное» вмешательство США в жизнь россиян

Москва, 6 августа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о «бесцеремонном» вмешательстве американских спецслужб в жизнь россиян. Она обрушилась с критикой на американские власти, которые призывают россиян за деньги рассказать о «вмешательстве» в избирательный процесс США.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду — выплату до 10 млн долларов за данные о вмешательстве в избирательный процесс в Соединенных Штатах.

«Призывая за деньги рассказывать о вмешательстве в американские выборы, американские спецслужбы бесцеремонно вмешиваются в нашу жизнь. Что это, если не самая настоящая гибридная атака?» — написала дипломат на своей странице в в Facebook.

По ее словам, в четверг утром многие россияне получили «удивительные сообщения», в которых Госдеп предлагает миллионы за информацию о вмешательстве в выборы США. Она иронично отметила: «Что же это за письма счастья?» Захарова подчеркнула, что «руку Кремля» в избирательном процессе США не нашли ни американские прокуроры, ни судьи, а теперь ее решили поискать у населения, «решая сугубо прагматические задачи».

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков назвал обвинения «абсолютно голословными».