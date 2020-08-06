Цеков объяснил, почему Германия не требует себе «назад» Калининград

Непримиримая позиция по теме Курил впиталась в характер японского народа, попавшего в плен собственных иллюзий. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков.

Так собеседник ФАН прокомментировал протест, который МИД Японии выразил российскому посольству в связи с участием главы Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС на островах Курильской гряды. Наши дипломаты назвали заявления Токио «категорически неприемлемыми» и напомнили, что «суверенитет РФ над южными Курильскими островами сомнению не подлежит».

«У них в Японии уже сложилась такая традиция: выражать неудовольствие по поводу любых телодвижений российских властей в этом регионе, — заметил Цеков. — К сожалению (прежде всего для них самих), японцы от этой практики отказаться не могут и закрывают тем самым для себя множество возможностей, связанных с сотрудничеством с Россией».

Сенатор отметил, что державные чаяния правительства страны восходящего солнца за последний месяц стали даже бесполезнее, чем были раньше — ведь 1 июля народ РФ принял поправки в Конституцию, окончательно закрепившие территориальную целостность нашей Родины.

Парламентарий добавил, что у нас есть еще одна территориальная единица, не дающая покоя агрессивно настроенным соседям — Крым, воссоединившийся с остальной частью РФ по итогам референдума 2014 года, до сих пор является «больной мозолью» для политического режима, утвердившегося на Украине после свержения законно избранного и легитимного президента Виктора Януковича.

«Киев отказался от очень правильных и нужных ему экономических, культурных и политических связей с нашей страной ради иллюзий о «возвращении» Крыма, — посетовал собеседник ФАН. — К тому же там забывают, что полуостров был подарен Украине в 1954 году в годовщину ее воссоединения с остальной Россией! Об этом они говорить не хотят, хотя в отношении самих крымчан это решение было крайне несправедливым».

Цеков подчеркнул, что не все страны, с которыми у России были территориальные споры, продолжают настаивать на своем «суверенном» праве обладать областями, которые уже давно стали плотью от плоти нашего государства.