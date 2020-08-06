В Крыму оценили «грозные» планы «опереточного флота» Украины

Севастополь, 6 августа. Американские катера Mark VI планируется поставить на Украину с ракетными комплексами малой дальности ВGM-176В Griffin, сообщил украинский военный журнал Defence Express.

«ВGM-176В Griffin вполне достаточно, чтобы уничтожить небольшой катер или малотоннажный корабль противника. Тем не менее, в условиях профессионального и тактически грамотного боевого применения эти ракеты способны представлять угрозу и для гораздо больших кораблей, например, для корвета или фрегата», — пишет издание.

Руководитель севастопольского отделения Института стран СНГ Сергей Горбачев оценил статью украинского журнала. По его словам, американские катера Mark VI могут напугать лишь контрабандистов и браконьеров.

Горбачев отметил, что ВGM-176В Griffin — наиболее оптимальное оружие для украинского опереточного флота, поскольку другие комплексы катера ВМСУ попросту не выдержат.

«Я думаю, что эти ракеты, как и имеющиеся у Украины плавсредства, они соответствуют банановой республике какого-то небольшого островного государства и способны решать задачи, связанные с ограниченным характером – это задержка браконьеров, борьба с контрабандистами и так далее», — рассказал эксперт в комментарии «ПолитНавигатору».

Что касается Черноморского флота РФ, то для него «грозные» украинские катера вместе с ВGM-176В Griffin не представляют опасности. На российских катерах дальность действия поражающего оружия значительно больше, при боевом столкновении они способны наносить удары из-за горизонта, с больших дальностей. Украинские ракеты попросту до них не долетят.