Власти Черногории разрешили россиянам беспрепятственный въезд в страну

Белград, 6 августа. Российские туристы с 7 августа могут въезжать в Черногорию без ограничений и дополнительных условий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства балканской республики.

Кабмин Черногории опубликовал перечень стран, граждане которых могут свободно посещать государство.

«В список добавлены Азербайджан, Белоруссия, Канада, Россия, Украина, Зимбабве», — передает ТАСС.

Ранее власти Черногории разрешили гражданам России въезд без тестов на COVID-19 и обсервации, напоминает «МИР 24». В «зеленый список» эпидемиологически безопасных государств также был включен Азербайджан.

В посольстве Украины в Монтенегро разрешение Черногории восприняли как «дипломатическую победу». В Facebook-аккаунте диппредставительства появился пост, в котором дипломаты выразили благодарность «черногорским друзьям и партнерам за доверие и сотрудничество».

Количество случаев коронавируса в Черногории за предыдущие сутки увеличилось на 50, число жертв достигло 57. Больше всего заразившихся в столице страны Подгорице и городах Биело-Поле, Никшич, Цетине, Бар, Котор и Ульцинь. Специалисты считают, что оценить реальные масштабы распространения вируса в стране невозможно, поскольку объем тестирований там очень мал.