Донбасс, 6 августа. Украинские войска снова нарушили режим прекращения огня, обстреляв Горловку. Солдаты ВСУ получили ранения в результате столкновения с полицией. Украинские мины сокращают численность армии Киева. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские войска продолжают нарушать перемирие. Минувшие сутки не стали исключением. С позиций ВСУ обстрелян поселок Шахта 6/7 в Горловке. Применялось стрелковое оружие, огонь вели военнослужащие 35-й бригады морской пехоты.

Кроме того, по информации военных ДНР и ЛНР, противник продолжает размещение боевой техники и вооружений в границах населенных пунктов у линии соприкосновения. За последние сутки зафиксировано более 20 единиц техники. Солдаты Киева продолжают оборудовать новые и дооборудовать существующие позиции.

Полицейские расстреляли группу солдаты ВСУ

В Донецке констатируют увеличение числа потерь в украинской армии вопреки снижению боевой активности обеих сторон конфликта. Такой диссонанс связан с тем, что многие украинские военнослужащие расслабились и увлеклись алкоголем и более тяжелыми веществами.

К западу от Донецка, в районе дислокации подразделений 79-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ вблизи Красногоровки, трое «защитников» Украины решили употребить спиртное, что называется, не отходя от кассы. Алкоголь они распивали прямо в местном магазине, из-за чего хозяева вызвали наряд полиции.

Изрядно принявшие на грудь силовики отказались подчиниться полицейским и покинуть магазин и оказали сопротивление. В результате столкновения правоохранители вынуждены были применить табельное оружие. Трое военнослужащих получили ранения различной тяжести.

Украинские солдаты взрываются на минах

Растут потери в «сильнейшей армии континента» и по причине подрывов военнослужащих на собственных минных полях. В Донецкой области, в зоне ответственности 53-й механизированной бригады, трое силовиков самовольно оставили часть и скрылись в неизвестном направлении.

Во время проведения розыскных мероприятий группа военнослужащих бригады зашла на собственное минное поле и подорвалась. В результате инцидента трое силовиков ранены, один после полученных ранений скончался по дороге в больницу.

В Народной милиции ЛНР также фиксируют небоевые потери противника, которые за последние сутки составили три человека. Двое силовиков 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ подорвались на минах в районе Счастья. Десантники остались живы, а вот их сослуживцу из 24-й механизированной бригады повезло меньше. Он подорвался в районе Троицкого, ранения оказались смертельными.