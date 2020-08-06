Фанаты Ефремова напали на журналистку в здании суда

Москва, 6 августа. Фанаты Михаила Ефремова напали на журналистку в здании Пресненского суда Москвы. Пострадавшей оказалась корреспондент KP.RU Алена Мартынова.

О происшествии сообщили в самом издании. Все обстоятельства нападения и характер полученных травм уточняется.

Как сообщалось ранее, сегодня идет второй день слушаний дела Ефремова. Ему грозит до 12 лет тюрьмы за совершение ДТП, повлекшее смерть человека. Согласно материалам дела, в анализах актера, взятых после аварии были обнаружены алкоголь, следы марихуаны и кокаина. Сам Ефремов отказался признавать свою вину в ДТП, заявив, что ничего не помнит.

Факт, что за рулем был Ефремов, уже подтвердили в суде и сотрудники ДПС, работавшие на месте аварии, и один из свидетелей.

Напомним, ДТП с участием актера произошло 8 июля поздно вечером на Садовом кольце. По данным следствия, Ефремов вылетел на встречную полосу, но несмотря на это, продолжил движение и на большой скорости протаранил фургон, которым управлял курьер из Рязанской области Сергей Захаров.