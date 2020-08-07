Сексолог Щеглов оценил вероятность сохранения потенции в глубокой старости

С возрастом у каждого мужчины сексуальная активность снижается. Многие люди начинают испытывать стресс при появлении проблем с потенцией. От чего зависит «мужская сила» и есть ли универсальные советы ее сохранения в старости? На эти вопросы в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей ответил российский и советский сексолог Лев Щеглов.

В обывательском понимании само понятие «потенция» — это способность мужчины к ведению половой жизни. Так или иначе, организм каждого человека стареет, что является естественным процессом. Урологи констатируют, что падение выработки мужского гормона — тестостерона — начинается с 55–60 лет. Обычно в этот период у среднестатистического мужчины начинаются проблемы с потенцией.

Можно ли сохранить активную половую жизнь мужчинам, перешагнувшим этот рубеж? Доктор медицинских наук Лев Щеглов объясняет, что с точки зрения сексологии никаких правил и рецептов сохранения потенции не существует. В противном случае это был бы вполне решаемый вопрос, говорит он.

«Советы по сохранению потенции общие и немножко бессмысленные. Речь идет о ведении здорового образа жизни, правильном питании, прогулках на свежем воздухе. Это совершенно нелепые общие слова. Для сохранения потенции крайне желательна консультация со специалистом. Это единственный логичный совет», — отметил Щеглов в комментарии ФАН.

По словам собеседника ФАН, сексуальная функция у каждого человека уникальна. Есть множество факторов, которые влияют на ее развитие.

«Потенция связана с наследственностью, протеканием раннего детства мужчины, половой конституцией, расчет которой может произвести только специалист. На нее также влияют первые годы сексуального опыта мужчины, особенности партнерш, с которыми он имел дело, сердечно-сосудистая и эндокринная система. Сексуальная функция гораздо более уникальна, чем желудочно-кишечная система», — подчеркнул сексолог.

Щеглов обращает внимание, что организм каждого человека уникален и сохранение половой жизни в пожилом возрасте является вопросом индивидуальным.

«Вот Иванов сходит с дистанции в 61 год, а Петров в 68 лет. При этом Сидоров изредка может в 75 лет. Общего совета тут не может быть. Оценка того, чем все трое отличаются друга от друга, может быть дана только на индивидуальной консультации», — заключил он.

Ранее врач-сексолог Алия Королева рассказала, что половое влечение можно стимулировать не таблетками, а пищей. По словам специалиста, моллюски и куриные яйца оказывают благотворное действие на мужскую потенцию. Эти продукты богаты цинком, который отвечает за выработку тестостерона — гормона сексуальности. Она также посоветовала мужчинам употреблять орехи, оливковое и кокосовое масло. Мужчины могут есть острый перец, который улучшает кровообращение и приток крови к половым органам.