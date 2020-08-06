Экипаж флагмана ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» заразился коронавирусом

Киев, 6 августа. Коронавирусная инфекция выявлена у члена экипажа флагмана ВМС Украины «Гетман Сагайдачный». Об этом сообщил начальник пресс-центра военно-морских сил ВСУ Олег Чалык.

«Мы — часть общества, и мы также не застрахованы от этого случая. Действительно, у нас есть на одном из наших кораблей человек, у которого обнаружен этот недуг», — сказал Чалык.

Он также добавил, что коронавирус диагностирован у одного из моряков спасательного корабля «Александр Охрименко». По его словам, в настоящее время экипажи кораблей проходят тестирование, передает «Укринформ».

«Сейчас идет процесс тестирования, значительной части уже сделали эти пробы. Также у нас проводятся мероприятия по обработке судна, у нас есть соответствующее оборудование для этого», — подчеркнул Чалык.

По данным издания «Думская», командование украинской военно-морской базы «Юг» незамедлительно приняло меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса. Командование базы изолировало всех моряков, контактировавших с инфицированным. В настоящее время около 30 украинских моряков заперты в вертолетном ангаре фрегата «Гетман Сагайдачный».

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 18,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 706 тысяч человек. На территории Украины зарегистрировано более 76 тысяч случаев заражения, 1,8 тысячи человек скончались.