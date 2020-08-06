Россиянам рассказали, кто может получить прибавку к пенсии до 415%

Москва, 6 августа. Некоторые граждане РФ, которые получили награду за особые заслуги, могут рассчитывать на прибавку к пенсии. Повышенная выплата положена не только тем, кто трудился на госслужбе, но и людям искусства, спортсменам, а также героям России.

Основные меры поощрения для граждан России, которые были награждены за особые заслуги, описываются в ФЗ №21 от 04.03.2002 года. Ежемесячная надбавка высчитывается в процентах от назначенной социальной пенсии. Эти деньги дополняют фиксированные начисления по старости, инвалидности и за выслугу лет.

Повышенные пенсии получают многие звезды российской эстрады и артисты. Согласно федеральному закону, россияне, удостоившиеся ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней, могут рассчитать на надбавку в 330% от социальной пенсии. В прошлом году средний размер социальной пенсии по старости составлял от пяти тысяч рублей.

Кроме того, в Москве существует региональная надбавка для заслуженных и народных артистов. Эти категории пенсионеров ежемесячно получают по 30 тысяч рублей. С учетом всех надбавок, пенсия заслуженной певицы Аллы Пугачевой составляет около 47 тысяч рублей, пишет «Слово и дело». При этом некоторые артисты не подают заявления на положенные им выплаты.

Помимо звезд, надбавка в 330% от суммы социальной пенсии положена людям, которым присвоено звание Лауреата Государственной премии РФ (или СССР) или Ленинской премии. Обычно такие награды присваивают за научные или технические открытия.

На прибавку в 250% могут рассчитывать чемпионы Олимпийских игр. Такая пенсия положена обладателям ордена «За службу Родине в ВС СССР» трех степеней или ордена Трудовой славы.

Самая большая прибавка к сумме социальной пенсии составляет 415%. На нее могут рассчитать обладатели медали «Героя СССР» или «Героя России», а также ордена Андрея Первозванного, ордена Славы всех степеней и ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. В эту же категорию попадают граждане, которые были удостоены награды «Герой Социалистического Труда», «Герой Труда» или получили орден «Трудовой славы» в СССР в период с 1984 до 1991 года. К данной группе относятся те, кто совершил героический подвиг во время боевых действий, а также россияне, которые внесли большой вклад в развитие и подъем сельского хозяйства и культурной деятельности

Ранее сообщалось, что работающие пенсионеры в августе получили прибавку к выплате. Увеличение денежной суммы касается всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.