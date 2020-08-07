Топ-10 самых жестоких операций авиации США против мирного населения

В японском городе Хиросима вчера прошла церемония, посвященная памяти жертв атомного взрыва. 6 августа 1945 года в 8.15 утра по местному времени американский бомбардировщик B-29 Enola Gay под командованием Пола Тиббетса сбросил бомбу «Малыш» на мирный город. Мощность воздушного атомного взрыва составила 13–18 килотонн тротила.

В результате взрыва и от его последствий скончались 140 тысяч человек, многие из погибших практически мгновенно сгорели заживо. Спустя три дня аналогичная бомба была сброшена на Нагасаки. Там скончались 214 тысяч человек, большую часть жертв составили мирные жители.

Однако такое колоссальное количество разрушений и смертей среди мирного населения не является чем-то новым. США и их союзники и до атомной бомбардировки японских городов практиковали массовые авианалеты на мирные города Германии, Франции и Чехословакии.

Так, по оценкам большинства историков, во время бомбардировок Дрездена 13–15 февраля 1945 года было сожжено около 135 тысяч человек — в основном стариков, женщин и детей. США и Великобритания стерли с лица земли оккупированные города Лорьян, Сен-Назер, Бордо, Ла-Рошель, Нант, уничтожив 60 тысяч французов. Эта варварская практика была продолжена и после Второй мировой войны.

Федеральное агентство новостей составило список из десяти военных операций авиации США и их союзников за послевоенный период, целями которых стал террор мирного населения.

Десятое место: операция «Решительная поддержка» (Operation Resolute Support), Афганистан

Формально небоевая миссия США и их партнеров по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана началась 1 января 2015 года после завершения операции «Несокрушимая свобода» и продолжается по сей день. Помимо традиционных союзников США по военному блоку, в ней принимают участие Латвия, Литва, Эстония, Азербайджан и даже Грузия с Украиной. Несмотря на то, что операция заявлена как «не боевая», фактически боевые действия продолжились, но уже с ведущей ролью афганских военных при американской поддержке с воздуха.

Согласно последним доступным статистическим данным, опубликованным Центральным командованием ВВС США, американские истребители, бомбардировщики, штурмовики и беспилотники сбросили на Афганистан 7362 единицы авиационных боеприпасов. Например, в 2018 году американские самолеты произвели 8196 самолето-вылетов (из них 966 с применением вооружения), что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Во время одного из таких авиаударов по провинции Кундуз 23 марта 2019 года погибло 13 мирных жителей, включая 10 детей, а еще трое получили ранения. 30 ноября 2018 года в округе Гармсир провинции Гильменд США подвергли бомбардировке и убили более 20 афганцев, в основном женщин и детей. Американские бомбардировки пуштунских деревень в провинциях Нангархар, Логар, Касписа, Майдан-Вардак и Гильменд также привели к гибели сотен мирных жителей.

С 2015 года американские авиаудары в Кундузе по крайней мере шесть раз приводили к гибели гражданского населения. В 2016 году американский авиаудар поразил тюрьму талибов в районе Чардара и убил 16 заключенных, которые к тому же воевали на стороне правительственных сил. А в результате американской бомбардировки больницы «Врачей без границ» в Кундузе в 2015 году погибли 42 человека.

Девятое место: операция «Обдуманная сила» (Operation Deliberate Force), Югославия

В июле 1995 года был разработан план крупной воздушной наступательной операции сил НАТО, направленной на подрыв военного потенциала сербской стороны в ходе т.н. «Боснийской войны». Операция получила кодовое название «Обдуманная сила» и началась 30 августа, завершившись фактически в октябре 1995 года.

США и их союзники (Великобритания, Франция, Германия, Турция, Нидерланды, Испания) совершили в воздушном пространстве бывшей Республики Югославия 3515 самолето-вылетов и сбросили свыше 1000 авиабомб. Также было отмечено ограниченное применение крылатых ракет морского базирования «Томагавк» (выпущено 13 ракет, 5 из которых были сбиты сербской ПВО), ракет воздух-земля, фосфорных бомб и авиабомб с лазерным наведением.

Бомбардировками были уничтожены или повреждены мосты, телекоммуникационные центры, радио- и телетрансляторы, трансформаторные подстанции, линии электропередач, резервуары для питьевой воды и другие жизненно важные объекты инфраструктуры. Мусульманские и хорватские войска заняли сербские территории и изгнали оттуда более 50 тысяч сербов.

В результате авианалетов было убито 152 человека из числа мирного населения, а еще 273 ранено. Как минимум 300 человек заболели и умерли в результате применения радиоактивного оружия — бетонобойных боеприпасов с обедненным ураном.

Восьмое место: операция «Союзная сила» (Operation Allied Force), Югославия

24 марта 1999 года силы НАТО во главе с США без одобрения Совета Безопасности ООН начали военную операцию против Югославии под кодовым названием «Союзная сила». ВВС альянса в течение нескольких месяцев нанесли серию ракетно-бомбовых ударов по территории Союзной Республики Югославия.

В ходе операции за 78 дней авиация США и их союзников совершила 35 219 вылетов, было сброшено и выпущено более 23 000 бомб и ракет. НАТО широко применяло кассетные бомбы и боеприпасы с обедненным ураном. В том числе, американцами было выпущено 218 крылатых ракет морского базирования по 66 целям и 60 крылатых ракет воздушного базирования. 90% примененных авиабоеприпасов составляли управляемые бомбы и ракеты.

Несмотря на активное противодействие сербских ПВО, которым удалось сбить 27 марта «самолет-невидимку» F-117, объектам промышленности и инфраструктуры СРЮ был причинен колоссальный ущерб. Пострадали 2 нефтеперерабатывающих завода, 57% всех нефтехранилищ, 14 крупных промышленных объектов, 9 крупных узлов электроэнергетики.

Были уничтожены или повреждены более двухсот фабрик, заводов и других объектов промышленности и сферы услуг, 48 больниц и госпиталей, 70 школ, 18 детских садов, 9 зданий университетов, десятки церквей и монастырей. Всего на объекты промышленности и социальную инфраструктуру СРЮ была произведена 1991 атака, а материальный ущерб был оценен в 30 млрд долларов. В результате бомбардировок около 500 000 человек в стране остались без работы.

По разным оценкам, погибло от 489 до 528 гражданских лиц. По другим данным, погибло свыше 1700 человек, в том числе почти 400 детей, и порядка 10 тысяч жителей были серьезно ранены. По данным ООН, без вести пропал 821 человек, большинство из которых — сербы.

Седьмое место: операция «Союзный защитник» (Operation Unified Protector), Ливия

Интервенция в Ливии, «Операция союзный защитник» (Operation Unified Protector), началась 21 марта 2011 года и официально являлась вмешательством сил международной коалиции (в основном стран блока НАТО) в гражданскую войну в этой североафриканской стране.

Общее число вылетов самолетов международной коалиции над Ливией составило 23 938, из них 8941 вылетов были боевыми. Количество авиаударов за сутки доходило до 60, а количество сброшенных бомб за один авианалет достигало 40 единиц. При этом вес некоторых бомб, сброшенных на Ливию, составлял около двух тонн. Так, 1 мая на Триполи было сброшено как минимум 8 вакуумных и «особых» бомб.

Американские и английские корабли и подлодки неоднократно применяли по Ливии ракеты «Томагавк», количество ракет за одну атаку достигало 114 единиц. ВВС США и НАТО использовали и урановое бронебойное оружие. Широко применялись бомбы с лазерным наведением, самолеты F-16 ВВС США активно наносили удары по объектам на земле ракетами AGM-65F Maverick. По оценкам, общее количество примененных авиационных боеприпасов составило 30 000 единиц.

В результате бомбежек, по данным Ливийского общества Красного креста, более 1 100 мирных граждан были убиты, включая 400 женщин и детей. Всего с 19 марта, когда фактически начались бомбардировки, по 26 мая было зафиксировано 718 погибших и 4067 раненых мирных жителей, 433 из которых получили тяжелые ранения, а также уничтожено около 440 зданий (включая гражданские). Беженцами стали более 350 тыс. человек.

Были разрушены больницы и медицинские центры, пострадали дороги и мосты и множество других объектов, не имеющих военного характера. Непосредственный ущерб от натовских бомбардировок Ливии оценивается в 14 млрд долларов.

Шестое место: операция «Иракская свобода» (Operation Iraqi Freedom), Ирак

Не успев завершить афганскую кампанию, США начали 20 марта 2003 года войну в Ираке, так называемую операцию «Иракская свобода». Помимо США, в ней приняли участие Великобритания, Австралия, Польша, Италия, Грузия, Украина, Чехия, Дания, Нидерланды, Испания — всего 49 стран.

Вторжение в Ирак началось с удара «Томагавков», запущенных с кораблей, массированной бомбардировки Багдада, Мосула, Киркука бомбардировщиками и штурмовой авиацией.

В ходе авиаударов США применяли авиабомбы с белым фосфором в качестве зажигательного/химического оружия в ходе боев за Насирию в апреле 2003 года, а также штурмов Фаллуджи в апреле и ноябре 2004 года. По свидетельствам очевидцев, примененные боеприпасы уничтожали все живое в радиусе 150 метров. Авиаударам коалиции подвергалась гражданские и промышленные объекты, особенно нефтепроводы в районе Басры и других местах на юге Ирака. Общее число боевых вылетов составило 41 000.

Потери иракского гражданского населения в ходе войны неизвестны и не могут быть подсчитаны с достаточной точностью. Опубликованные оценки различаются, как правило, на сотни тысяч погибших. По оценке исследователя Карла Конетты, в ходе вторжения погибло 7300 гражданских лиц. Министерство здравоохранения Ирака дает совсем иную оценку жертв среди мирного населения — свыше 100 тысяч человек.

В Ираке вооруженные силы США неоднократно совершали настоящие военные преступления. Так, 19 мая 2004 года в иракской деревне Мукарадиб неподалеку от ирако-сирийской границы американскими военными было убито более 40 человек. В три часа ночи деревня была подвергнута бомбардировке, затем туда вошли американские солдаты и добили мирных жителей. Среди убитых было 13 детей.

За время кампании были убиты не менее 170 тысяч иракцев и почти 5 тысяч американских военнослужащих. Гражданская инфраструктура Ирака полностью деградировала, буйным цветом расцвели терроризм, работорговля и наркотрафик.

Пятое место: операция «Несокрушимая свобода» (Operation Enduring Freedom), Афганистан, Пакистан

7 октября 2001 года возглавляемая США коалиция западных стран (ISAF) начала затяжную войну в Афганистане. В общей сложности с начала военной операции и до конца 2015 года в состав коалиции входили подразделения вооруженных сил 50 стран мира, наиболее крупным из которых являлся контингент США.

Коалиция широко применяла авиацию и беспилотные летательные аппараты (дроны). Основную роль в ведении воздушной войны продолжили играть стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, B-2 Spirit, B-52 Stratofortress. США применяли и сверхтяжелые авиационные бомбы BLU-82/B «Daisy Cutter» — самые мощные неядерные боеприпасы в мире в тот момент. Общая масса бомбы — 6800 кг, масса боевой части — 5700 кг.

За период с 2009 по 2012 годы силами участников операции проведено более 7000 боевых вылетов и нанесено свыше 18 000 авиаударов. Большинство ударов наносилось высокоточными боеприпасами с лазерным или спутниковым наведением, что, однако, не позволило избежать инцидентов с гибелью мирного населения.

Официальных данных относительно потерь гражданского населения в Афганистане нет, а оценки независимых организаций сильно расходятся. Основную критику со стороны правозащитных организаций вызывают излишне активные авиационные удары ISAF при недостаточно тщательном выборе целей. По оценкам, с октября 2001 года до июня 2003 года в результате авиаударов США погибло более 3600 человек.

Только за 2007 год жертвами воздушных и наземных операций НАТО стали 240 афганцев, не имевших никакого отношения к талибам. Например, в ходе ошибочного авиаудара в округе Баграм погибли около 200 человек. В июле 2008 года в восточных провинциях Нангархар и Нуристан ВВС коалиции нанесли удары по двум свадебным церемониям, ошибочно приняв их за скопление талибов, — погибли 64 человека.

25 августа 2008 года в результате авианалета американских ВВС на мирное село на западе Афганистана погибли более 90 мирных жителей, в основном женщины и дети до 15 лет. Ранее в тот же день поступила информация о гибели от воздушных рейдов коалиционных войск в районе Шинданда пяти мирных афганцев — трех женщин и двух детей. Всего только за 2008 год в результате боевых действий погибли около 1140 мирных афганцев, 32% из них были убиты международными силами.

Боевые действия шли не только на территории Афганистана, но и в соседнем Пакистане, который воспринимался американцами как страна, оказывающая помощь талибам. По данным западных СМИ, с июня 2004 года по сентябрь 2012 года в результате авиаударов американских беспилотников на территории Пакистана были убиты от 2562 до 3325 человек.

По обобщенным данным, за все время операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане погибли 35 тысяч человек, более 500 тысяч были вынуждены бежать из страны.

Четвертое место: операция «Неотъемлемая решимость» (Operation Inherent Resolve), Сирия и Ирак

США и их союзники проводят в Сирии и Ираке операцию против террористического формирования «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) с 2014 года, хотя официальный Дамаск никогда не приглашал и не давал согласия на их присутствие.

22 сентября 2014 года ВВС США и их союзников приступили к ночным бомбардировкам территорий, занятых боевиками ИГИЛ1. Самолеты Бахрейна, Иордании, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ присоединились к первым атакам на сирийские провинции Ракку и Алеппо. Координацию авиаударов взяло на себя Центральное командование вооруженных сил США. До 80% авиаударов наносились американской авиацией, которая широко применяла высокоточные крылатые ракеты класса «воздух—поверхность» AGM-158 JASSM и авиационные крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP.

17 сентября 2016 года подразделения военно-воздушных сил США и их союзников нанесли серию авиаударов по аэропорту Дейр-эз-Зора. Удар наносился двумя штурмовиками A-10 «Thunderbolt» при поддержке с воздуха двух истребителей F-16.

Всего в 2016 году США сбросили 12 192 бомбы на Сирию и 12 095 — на Ирак. К сентябрю 2017 года самолеты коалиции совершили в общей сложности 167 912 боевых вылетов и провели 13 331 авиаудар в Ираке и 11 235 авиаударов по Сирии.

В ходе авиаудара 14 апреля 2018 года по объектам в Дамаске и Хомсе были выпущены 19 ракет AGM-158 JASSM с двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, 8 ракет SCALP с истребителей Tornado британских ВВС и 9 ракет SCALP с истребителей Rafale ВВС Франции. Тогда же силы коалиции нанесли удар по Сирии с военной базы «Акротири» (Кипр) и «Авианна» (Италия) самолетами F-15 и F-16 ВВС США и «Торнадо» ВВС Великобритании.

Кроме того, стратегической авиацией ВВС США (самолетами B-1B Lancer) был осуществлен пуск крылатых ракет по аэродромам «Тифор», «Хальхала», «Меззе» и «Дювали», а также по двум гражданским объектам Дамаска. К осени 2019 года по территории Сирии и Ирака коалиция нанесла в общей сложности 34 573 авиаудара.

Помимо военных целей, удары наносились по объектам нефтяной промышленности, электростанциям и военным базам Сирии, которые в дальнейшем могли использовать перешедшие в наступление правительственные войска.

Несмотря на широкое применение высокоточного оружия, в ходе авианалетов ВВС США и их союзников регулярно гибнут мирные жители. Так, 19 июля 2016 года в результате авиаударов ВВС Франции по территории Сирии погибло 120 гражданских лиц. Авиаудар 17 сентября 2016 года по аэропорту «Дейр-эз-Зор» привел к гибели приблизительно 106 человек (44 из них — гражданские специалисты), а примерно 110 человек получили ранения.

12 апреля 2017 года самолеты возглавляемой США международной коалиции нанесли удар по складу оружия террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор, однако в результате также пострадали десятки мирных жителей. 3 июня того же года жертвами авиаударов в сирийском городе Ракка стали 43 человека, большинство из убитых — это женщины и дети.

13 июля 2018 года самолеты антисирийской коалиции нанесли удары по деревням Багуз аль-Фаукани и Ас-Суса у иракской границы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В результате бомбежки погибли более 30 мирных граждан, десятки получили ранения.

По приблизительным оценкам, за шесть лет с начала операции общее количество потерь среди мирного населения от авиаударов коалиции в Сирии и Ираке составляет от 8214 до 13 125 человек.

Третье место: операция «Бочка» (Operation Barrel Roll), Лаос

В декабре 1964 года ВВС США при союзной поддержке авиации Лаоса и Южного Вьетнама начали массированные атаки на «Тропу Хо Ши Мина» — стратегического пути по территории Лаоса и Камбоджи, которые во время войны использовались Демократической Республикой Вьетнам для переброски военных материалов и войск в Южный Вьетнам.

К 1969 году количество вылетов авиации США доходило до 300 в день. В течение четырехлетнего периода тактическая авиация американцев совершила 401 296 вылетов и сбросила около 1,7 млн тонн боеприпасов. По данным отчета департамента ВВС США, с ноября 1968 года по февраль 1973 года было сделано 84 416 вылетов в ходе операции «Бочка» (Barrel Roll) и 316 880 вылетов в ходе операции «Стальной тигр» (Steel Tiger).

Большинство авиабомб предназначалось мирному населению Лаоса, которое методично уничтожалось с воздуха целыми деревнями. Так, во время одного из налетов американской авиации на деревню Буамчон в провинции Пхонсаван сгорело заживо 374 человека, включая младенцев.

Американцы в войне против лаосского народа активно применяли химические вещества — смесь дефолиантов и гербицидов, более известную как «агент Оранж», а также метеорологическое оружие. За пять лет ВВС США совершили 2602 вылета и сбросили 47 409 контейнеров с йодидом серебра для формирования грозовых облаков. Вызываемые химическим способом ливневые дожди должны были затопить «тропу Хо Ши Мина» и остановить движение лаосских сил.

За время воздушных операций над Лаосом США совершили 580 344 боевых вылета, сбросив 260 млн бомб, общий вес которых составил 2,7 млн тонн. Это сопоставимо с тем, сколько сбросила авиация всех сторон, сражавшихся во Второй мировой войне с 1939 по 1945 годы.

Считается, что на каждый квадратный километр лаосской территории пришлось до десяти тонн бомб. Поскольку американцы пользовались старыми боеприпасами, еще времен Второй мировой войны, около полумиллиона тонн не разорвалось. По данным британского издания The Economist, по сей день от взрывов старых боеприпасов ежегодно гибнут свыше 200 лаосцев, включая женщин и детей.

Количество жертв среди мирных жителей не поддается прямым оценкам. Число жертв от сброшенных с воздуха боеприпасов — в основном кассетных авиабомб — в Лаосе с 1964 года оценивается в 50 тысяч человек. Из них около 29 тысяч были убиты и 21 тысяч получили ранения. Подавляющее большинство пострадавших — гражданские лица.

Второе место: операция «Раскаты грома» (Operation Rolling Thunder), Вьетнам

Операция «Раскаты грома» была самой длительной бомбардировочной кампанией после Второй мировой войны. В ходе американских стратегических бомбардировок Демократической Республики Вьетнам проходили испытания новые образцы вооружения и авиатехники ВВС США — в частности, именно здесь имело место первое боевое применение самолетов F-4 и F-111. Бомбардировщики B-52 активно применялись для бомбометания по площадям — «ковровых бомбардировок».

Для уничтожения широколистных растений авиация США широко использовала химические реагенты — пестициды и дефолианты. По данным Министерства обороны США, за период войны американцы распылили на 10% территории Южного Вьетнама 72 млн литров «Agent Orange», в том числе 44 млн литров, содержащих диоксин. 90% распылялось с самолетов C123 и вертолетов. В результате погибло по крайней мере 400 тысяч вьетнамцев.

Поражает чудовищное по своей жестокости разнообразие средств уничтожения, примененных американскими интервентами в странах Индокитая. Бомбу «Pave Pat-2» весом 2500 фунтов сбрасывали на парашюте, и она взрывалась от контакта с деревьями, уничтожая все вокруг. Бомба «Blu-31» сама закапывалась в грунт и взрывалась, если к ней кто-то приближался. Бомба «Зуб дракона» разрывалась на сотни смертоносных осколков. «Уоллай», оснащенная телекамерой, поражала подвижные цели. «Гуаява» при взрыве сеяла осколки по диагонали таким образом, чтобы поражать людей, находившихся в слабо защищенных убежищах и траншеях.

Еще в 1965 году американская авиация начала применять специальные шариковые противопехотные бомбы. Такие боеприпасы, взрываясь на земле или в воздухе, разбрасывали до трехсот стальных шариков. Подобная бомба могла быть и замедленного действия. Такая модификация срабатывала через несколько часов после окончания бомбардировки. Поистине изуверским изобретением стал напалм и его разнообразные модификации.

По данным Центрального разведывательного управления США, каждый месяц от бомбардировок Северного Вьетнама погибали около 2,8 тысяч мирных граждан. Особенностью бомбардировок являлось уничтожение гражданского населения и не имевших военного значения объектов гражданской инфраструктуры ДРВ, в том числе сожжение целых деревень, а также уничтожение посевов на рисовых полях с целью вызвать неурожай и голод.

В течение 1965 года ВВС США проводились массированные бомбардировки объектов инфраструктуры: железных и шоссейных дорог, объектов гражданской промышленности (в том числе построенной с помощью СССР первой очереди крупной ТЭС в Уонгби), целенаправленно уничтожались посевы сельскохозяйственных культур.

21–22 августа 1967 года большие группы самолетов ВВС США совершили налеты на северные и южные пригороды и центральную часть Ханоя. В результате этого авиаудара была разбита больница в центральном районе Хоан Кием недалеко от озера Возвращенного Меча. Кроме того, в те же дни авиация США нанесла бомбовые удары по дамбам на реке Зыонг в районе Донгань и Зиалан, а 23 августа 1967 года сбросила 700 бомб на дамбы на реке Трали.

Всего в ходе Вьетнамской войны американцы сбросили 6 727 084 тонны авиабомб, убив более 3 млн человек из числа мирного населения.

Первое место: «Полицейская операция в Корее» (Korean War Police action), Корея

Корейская война — вооруженный конфликт 1950–1953 годов между Корейской Народно-Демократической Республикой (Северная Корея) и Республикой Корея (Южная Корея). Конфликт стал одним из крупнейших локальных войн XX века, в котором самое активное участие приняли как войска ООН, так и американские вооруженные силы. Однако поскольку военное положение в США так и не было объявлено, конфликт в Корее формально считался не войной, а «полицейской операцией» (Police action).

Только за первые 1,5 года войны американские войска израсходовали 100 000 тонн фугасных бомб, 400 000 реактивных снарядов, 15 млн галлонов напалма. Авиация США широко применяла для бомбовых ударов свои тяжелые бомбардировщики B-29 «Суперкрепость».

Войска ООН проводили политику уничтожения промышленного потенциала страны — стратегию, которую ВВС США опробовали в войне против Германии и Японии. Производились налеты штурмовой авиации на дороги с беженцами, на крестьян, работающих в полях, и другие мирные цели.

Чтобы нанести существенный урон сельскому хозяйству и промышленности на севере полуострова, в мае и июне 1953 года ВВС США разрушили плотины на реках Кусонган, Токсанган и Пуджонган, и огромные пространства земли были затоплены. Это вызвало сильный голод среди мирного населения КНДР. В результате боевых действий было разрушено более 80% промышленной и транспортной инфраструктуры обоих государств, три четверти правительственных учреждений и около половины всего жилищного фонда.

По оценкам немецкого историка Свена Феликса Келлерхоффа, с конца июня 1950 года по конец июля 1953 года погибло 2,5 миллиона жителей Северной и миллион жителей Южной Кореи.

Последние 70 лет США выбирали себе в противники заведомо более слабые страны, мирное население которых можно безнаказанно уничтожать самыми бесчеловечными способами. Более того, Вашингтон никогда не сожалел о содеянном и ни разу не принес извинений ни одной из уничтоженных им стран.

«Дед до конца жизни считал, что решение сбросить бомбу на Хиросиму и Нагасаки было верным, и США никогда не попросят прощения за это», — заявил внук президента Трумэна Дэниел Клифтон Трумэн в 70-ю годовщину бомбардировок Японии.

Не стал извиняться за преступления США и президент Барак Обама, посетивший в 2016 году Хиросиму.

Вашингтон несет прямую ответственность за гибель миллионов мирных людей по всему миру, и никакие слова американских властей о «распространении свободы и либеральных ценностей» никогда не смогут оправдывать эти преступления.

1 Организация запрещена на территории РФ.