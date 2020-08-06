Соловьев заявил, что Ефремов должен ответить за смертельное ДТП по полной программе

Москва, 6 августа. Телеведущий Владимир Соловьев сравнил возможный исход суда над актером Михаилом Ефремовым с делом футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Соловьев заявил, что артист, отказавшийся признать свою вину, ведет себя жалко, а также напомнил о «наркотической» составляющей дела.

«Ефремов потерял последнюю возможность сохранить лицо — вот что случилось вчера. Все его высказывания выглядели жалкими и недостойными. Этот человек неспособен принять заслуженное наказание, он начинает юлить и говорить ужасные вещи», — рассказал телеведущий.

Собеседник ФАН не может даже предположить, что адвокат Ефремова Эльман Пашаев высказывает хоть что-то, что не согласовано с его подзащитным.

«Все эти обвинения в адрес семьи погибшего… А главное, эта формулировка «Я ничего не помню, я был пьян» — это омерзительно. Никаким раскаянием тут и не пахнет. Мне казалось, что Ефремову дальше падать некуда, но вчера снизу постучали», — констатировал Соловьев.

Телеведущий также предположил возможный исход громкого дела.

«После того как Кокорин и Мамаев, отсидев, вышли и решили еще раз обжаловать в суде вступивший в силу приговор, и для одного из них действительно были внесены некие поправки, я уже ничему не удивлюсь. У нас все может быть», — предсказал Соловьев.

Он также напомнил еще об одном важном аспекте ефремовского дела.

«Меня еще очень сильно интересует тема наркотиков. Теперь она еще громче прозвучала, и мне кажется, что от нее не надо сейчас куда-то уходить. Кроме того, что гражданин — убийца, гражданин еще и наркоман. И ответить ему надо по полной программе за все», — резюмировал собеседник ФАН.

Накануне Владимир Соловьев в эфире своего YouTube-шоу «Полный контакт» возмутился результатами пересмотра дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в ходе которого последнего оправдали по статье «Хулиганство».

Смертельное ДТП по вине Ефремова на Садовом кольце в Москве произошло вечером 8 июля. Жертвой аварии стал курьер Сергей Захаров. За это Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Накануне суд начал рассмотрение дела по существу. Актер не признал вину, заявив, что не помнит событий того вечера.