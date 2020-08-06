Психолог рассказала, как уберечь детей от преступников

Москва, 6 августа. Психолог Ольга Бочкова назвала четыре правила, которые уберегут детей от преступников. Когда родители предупреждают детей об опасности со стороны незнакомцев, те не осознают реальность угрозы, подчеркнула эксперт.

Ребенок должен понимать, что не все люди вокруг ваши друзья. Можно разделить окружающих на категории: друзья, знакомые, малознакомые и незнакомцы. Она советует задавать ребенку нейтральные вопросы, чтобы тот постарался самостоятельно на них ответить.

Бочкова предупредила, что для ребенка после общения с новым человеком он автоматически становится другом. Важно донести до малыша, что это не так.

Опасные преступники выглядят самым обычным образом: это может быть мужчина, женщина или подросток. Иногда злоумышленники используют в своих целях других детей.

Потенциальные преступники обычно задают много вопросов. Если ребенок услышит, что кто-то интересуется его родителями, это тревожный «звоночек».

«Если начинают уговаривать куда-то с ним пойти, то есть переместиться куда-то из своего текущего местоположения, неважно зачем, это сигнал об опасности», — по яснила психолог, ее слова передает «Ридус».

Второй «звоночек» — попытка незнакомца угостить чем-то ребенка.

Родители должны научить малыша делать все, чтобы тот выжил. То есть в момент опасности он может драться, громко кричать, вырываться из рук. Главное, чтобы ребенок вовремя распознал человека, от которого исходит угроза.