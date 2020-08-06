Медики нашли связь между температурой и риском умереть от коронавируса

Москва, 6 августа. Медики обнаружили новый фактор, связанный с риском смертельного исхода у пациентов с коронавирусом.

Ученые Центра сердечно-сосудистых исследований Медицинской школы Икана на горе Синай проанализировали истории болезней 7614 пациентов с коронавирусом. Они выявили связь между температурой пациента в момент поступления и риском летального исхода.

Согласно выводам исследователей, на вероятный смертельный исход указывает как высокая, так и низкая температура. Если пациент поступил с температурой выше 40 градусов, то риск смерти составляет 42%. Если же температура больного ниже 35,5 градуса, то риск летального исхода составляет 44%.

Медики подчеркнули, что отслеживание температуры тела является важным неинвазивным способом, который позволяет прогнозировать течение болезни.

Ранее американские ученые выявили новое свойство коронавируса. Специалисты из Университета Сан-Франциско заявили, что COVID-19 провоцирует мощный иммунный ответ. При попадании коронавируса в организм человека уже через несколько минут после заражения начинается мощная реакция.

Российская вакцина против коронавируса будет зарегистрирована в ближайшее время. При этом к концу 2020 года в России будет производиться порядка 10 миллионов доз вакцины ежемесячно. В ВОЗ отреагировали на создание российской вакцины от коронавируса.