Видео с пьяным Ефремовым после ДТП показали актеру в зале суда

Москва, 6 августа. Видеозапись, на которой артист Михаил Ефремов ходит шокированным после попадания в ДТП, показали на судебном заседании в Пресненском суде Москвы.

В качестве доказательств были проиграны ролики, записанные очевидцами автомобильной аварии. На кадрах, в частности, слышно, как актера театра и кино, ходящего вокруг своей машины и автомобиля Сергея Захарова, матерят очевидцы.

Ефремов внимательно посмотрел видеоролики, но свое отношение к этим кадрам не высказал.

Накануне стартовал судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Ранее инспектор ДПС, который оформлял аварию, сообщил, что за рулем Jeep Grand Cherokee в момент аварии был Ефремов. По его словам, у артиста были признаки опьянения. Позднее экспертиза подтвердила, что 56-летний артист находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови обнаружены следы марихуаны и кокаина.

На последнем заседании Ефремов не признал своей вины. По его словам, он не помнит события того рокового дня.

Семья Захарова требует наказать артиста по всей строгости закона. Многие эксперты сходятся во мнении, что 57-летний актер должен получить реальное наказание. В частности, комментатор Дмитрий Губерниев считает, что знаменитость должен «сидеть в тюрьме, потому что он убийца».