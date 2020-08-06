Коронавирус выявили у девяти депутатов парламента Турции

Анкара, 6 августа. Девять депутатов Великого национального собрания Турции заразились новым коронавирусом и проходят курс лечения. Об этом сообщил спикер парламента Мустафа Шентоп.

«Девять депутатов проходят курс лечения от COVID-19. Лечение также проходят 35 работников парламента», — цитирует парламентария турецкий телеканал NTV.

Шентоп уточнил, что пять его коллег проходят лечение на дому, а четверо были госпитализированы.

Первый случай коронавируса в Турции зафиксировали 10 марта. По последним данным, за весь период эпидемии в стране выявили более 236 тысяч человек с COVID-19. Из них 5784 скончались и 219 506 выздоровели.

В четверг министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа заявил, что количество заразившихся коронавирусной инфекцией растет с каждым днем. По его словам, 4 августа количество больных увеличилось на 88, а 5-го — на 95.

Министерство внутренних дел Турции в связи с этим начало масштабную проверку на предмет соблюдения санитарных правил по всей стране. В ведомстве подчеркнули, что она станет самой тщательной из всех, что устраивали в рамках борьбы с эпидемией.