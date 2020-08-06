Чиновникам в РФ могут увеличить штраф за отказ отвечать на запросы СМИ

Депутаты «Справедливой России» осенью планируют внести в Госдуму законопроект, ужесточающий ответственность за отказ предоставлять информацию СМИ. По словам авторов инициативы, нарушителям будет грозить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей). Документ есть в распоряжении Федерального агентства новостей.

Законопроектом предлагается увеличить штраф для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, — за неправомерный отказ в предоставлении информации по запросу СМИ.

В пояснительной записке указывается, что инициатива увеличит роль средств массовой информации, будет способствовать развитию демократического общества и общественных институтов в России.

В действующей редакции КоАП РФ за «неправомерный отказ» в предоставлении гражданину или организации информации, «несвоевременное ее предоставление» либо «предоставление заведомо недостоверной информации» для должностных лиц предусмотрен штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (ст. 5. 39 КоАП РФ).

Отметим, авторами документа выступили лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, а также депутаты Госдумы Михаил Емельянов и Дмитрий Ионин.

«По своей практике могу сказать, что даже депутатские запросы иные чиновники норовят проигнорировать или отнестись к ним формально. Что касается запросов журналистов, то, к сожалению, здесь это повсеместная практика. Наша инициатива — результат сотрудничества с Союзом журналистов России. Мы разработали и внесли на отзыв правительства законопроект после недавней встречи с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым», — пояснил ФАН Сергей Миронов.

Он убежден, что законопроект «Справедливой России» повышает престиж профессии журналиста, закрепляет влияние СМИ на работу органов власти. Речь идет о том, чтобы более жестко наказывать чиновников и депутатов, которые необоснованно лишают СМИ доступа к информации, отказывают журналистам в аккредитации на пресс-конференции, что особенно касается региональных парламентов.

«Мы всегда готовы оперативно поддержать наши масс-медиа и защитить права журналистов. Давно пора ужесточить наказание за хамское отношение чиновников к СМИ, а в их лице — ко всему обществу. Думаю, что и журналисты должны активнее пользоваться теми возможностями, которые им предоставляет законодательство. Уверен, что тогда у наших столоначальников быстрее исчезнет привычка пренебрегать запросами прессы», — сказал Миронов.

Михаил Емельянов в беседе с ФАН, в свою очередь, также отметил, что чиновники должны более внимательно относиться к запросам редакций СМИ. По его мнению, журналисты являются такой же властью, как и депутатский корпус. СМИ передает обществу важную информацию, поэтому имеют право знать факты о власти и от власти, добавил парламентарий.

«Законопроект пока не внесен, хотя мы все документы уже подписали. Я думаю, что он будет внесен в осеннюю сессию, и мы добьемся, чтобы инициатива была рассмотрена в приоритетном порядке. Напомню, каждая фракция имеет возможность поставить тот или иной законопроект в качестве приоритетного. Надеюсь, что коллеги его поддержат», — заявил Емельянов.

Глава Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко, комментируя ФАН инициативу справедливороссов, отметила, что проблема, указанная авторами законопроекта, действительно существует.

«Мы признаем проблему, что чиновники либо не отвечают журналистам, либо присылают отписки. Когда мы готовились к нашим различным медиа форумам, то прорабатывали и этот вопрос. Мы пришли к выводу, что просто штрафами проблему не решить. Как правило журналисты не идут в суд по этим делам. Чиновники же стремятся максимально формально закрыть эти обращения и ответить в сроки, — сказала Костенко. — И доказать в суде, что вопрос не был рассмотрен, очень сложно, потому что нужно заказывать экспертизу. Очень мало СМИ вообще хотят ссориться с органами власти, с которыми им потом все равно придется так или иначе взаимодействовать».

По ее словам, многие органы власти просто боятся СМИ, поэтому стремятся предоставить как можно меньше информации. Решить проблему могли бы общие правила работы, по которым выстраивается диалог и доверие между журналистами и чиновниками.

«Государство должно прилагать максим усилий, чтобы быть «прозрачным» и увеличивать количество информации, которую можно найти в открытом доступе. То есть, нужно сократить вообще необходимость часто обращаться к органам власти из-за того, что какие-то сведения недоступны, — отметила Костенко. — Тогда актуальность этой темы будет снята. Здесь можно было бы ужесточить ответственность органов власти за неразмещение сведений или предоставление ложной информации».

Депутат добавила, что улучшать климат взаимоотношений — это работа обеих сторон.

Как ожидается, законопроект, ужесточающий ответственность за отказ предоставлять информацию СМИ, депутаты «Справедливой России» внесут в Госдуму осенью.