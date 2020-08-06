Эксперт предрек США самый разрушительный кризис в истории

Пузырь на фондовом рынке достиг рекордных размеров, во многом благодаря беспрецедентному печатанию новых, ничем не обеспеченных долларов; это сильно напугало международных инвесторов, которые стали избавляться от этой валюты. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал финансовый эксперт, инвестор, предприниматель Ян Марчинский.

Затяжной кризис

Экономика Соединенных Штатов, которая всегда быстро восстанавливалась, будет вынуждена пережить самый затяжной кризис в истории. Об этом сообщает датское издание Berlingske.

Новый тип коронавируса нанес США «жесточайший удар», пишет автор статьи Ульрик Харальд Би. Во втором квартале года американская экономика испытала самый большой спад за послевоенный период. Падение ВВП составило 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Снижение экономической активности и самый высокий уровень безработицы с 1930-х обрушили налоговые поступления, а государственные расходы выросли. Кроме того, снизилось потребление, упали инвестиции в бизнес и в жилищное строительство, количество новых заявок на пособие по безработице снова стало расти.

Самый разрушительный

Как отметил Ян Марчинский, кризис, с которым может столкнуться США, может быть не только самым продолжительным, он может быть самым разрушительным. Проблемы заключаются не только в высокой безработице и рекордном падении ВВП. Мировое превосходство США во многом связано с зависимостью всего мира от доллара и международными инвестициями в американский фондовый рынок. Почти 75 лет весь мир рассчитывался в долларах и инвестировал в фондовый рынок Штатов, считая его вершиной капитализма.

«В итоге мы пришли к тому, что американские компании переоценены в десятки и сотни раз и стоят триллионы долларов. Пузырь на фондовом рынке достиг рекордных размеров, во многом благодаря беспрецедентному печатанию новых, ничем не обеспеченных долларов. Это очень сильно напугало международных инвесторов, которые стали избавляться от этой валюты. Поэтому мы видим такой слабый доллар последние месяцы», — пояснил Марчинский.

Кроме того, заметил эксперт, разгорается серьезный конфликт между Вашингтоном и Пекином. Экономика Китая уже на 20% больше экономики США, уже давно большинство торговых расчетов ведется в китайских юанях. У Китая более качественные отношения с Европой, Индией и Россией. Внутреннее напряжение в США также усиливается: массовые протесты и митинги, социальное напряжение.

«Любой из рисков может спровоцировать волну, которая ударит по фондовому рынку, и инвесторы молниеносно начнут распродавать активы, из-за чего начнутся банкротства. Новая печать денег может не помочь, так как инвесторы не будут вкладывать свои финансы в дешевеющий доллар, который могут печатать бесконечно. Из-за большого числа банкротств может упасть банковская система, а за ней все остальные, что может закончиться дефолтом США. Это теория — вероятность, но сейчас она имеет максимальные значения за всю историю», — добавил Марчинский.

Возможно, считает эксперт, такой острый сценарий и не состоится, но уже очевидно, что доверие к США со стороны инвесторов, партнеров, государств изменилось. США более не воспринимаются как безальтернативный мировой лидер, и доверие к доллару упало.

«После терактов 11 сентября авиационная отрасль США восстанавливалась пять месяцев. Тогда трагические события произошли в течение одного дня. Пандемия длилась несколько месяцев и, возможно, вернется снова, Америка слабее. Поэтому восстановление будет не быстрым, и точно не в этом году», — заключил Марчинский.

Ранее экономисты заявили, что США ждет массовое банкротство нефтегазовых компаний. Еще около 140 таких американских компаний могут объявить о банкротстве в 2020 году из-за падения цен на нефть.