Мэр Днепра назвал украинцев «нацией воров»

Киев, 6 августа. Мэр Днепра Борис Филатов назвал воровство неотъемлемой чертой менталитета украинцев.

По его словам, с 2014 года в отношении чиновников днепропетровской мэрии возбуждено 286 уголовных дел, из которых лишь 30 дошли до суда. При этом обвинительный приговор был вынесен только по одному уголовному делу.

Филатов подчеркнул, что борьба с коррупцией и хищением бюджетных средств на Украине напоминает «виртуальную реальность», так как в действительности ее не существует, а украинские политики и правоохранители имеют непосредственное отношение к подобным преступлениям.

«Мы сами себя поместили в парадигму о том, что мы — нация воров, и мы убедили в этом весь мир», — сказал Филатов в эфире YouTube-канала «Смотрящие».

Стоит отметить, что 6 августа министр юстиции Украины Денис Малюська объявил о запуске большой распродажи тюремного имущества. Данная инициатива осуществляется в рамках реформы украинской пенитенциарной системы. Первым с молотка уйдет имущество Ирпенского исправительного центра, который расположен в районе Киева.

Кроме того, реформа предполагает улучшение условий содержания осужденных. Так, в двух украинских СИЗО появились платные камеры с комфортными условиями. Стоимость размещения в такой камере в Днепре составляет 570 гривен в день или 1990 гривен (более 5,2 тысячи рублей) в неделю. Малюська уверен, что подобные новшества позволят «ликвидировать коррупционную составляющую при распределении мест», так как желающие получить лучшую камеру будут платить не взятку, а фиксированную сумму в бюджет.