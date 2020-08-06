Эксперт рассказала россиянам, как получить дополнительный выходной

Москва, 6 августа. Работающие россияне старше 40 лет смогут получить дополнительный выходной день. Его можно будет использовать для прохождения диспансеризации.

О том, что делать, если работодатель откажет сотруднику в этом законном праве, рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева. По словам специалиста, в таком случае, работнику следует обратиться в Государственную инспекцию труда. После этого должна быть проведена проверка, по результатам которой работодателя могут оштрафовать.

Яковлева отметила, что решение внести в Трудовой кодекс поправки о дополнительном выходном дне было правильным, потому что диспансеризация может помочь заранее выявить и предупредить те или иные заболевания.

«Не секрет, что чем старше мы становимся, тем больше проблем со здоровьем у нас возникает», — констатировала она в беседе с телеканалом 360.

Яковлева уточнила, что работодатель обязан предоставить сотруднику оплачиваемый выходной для диспансеризации, как только с его стороны подается соответствующее заявление. При этом эксперт обратила внимание, что человеку не нужно в обязательном порядке предоставлять медицинские справки для подтверждения того, что он действительно проходил обследования у врачей. Таким образом, этот выходной может быть использован в любых целях, ведь проверить это никак не получится. Этот момент, по мнению эксперта, следует урегулировать.

Напомним, новые положения трудового законодательства РФ вступят в силу с 11 августа.