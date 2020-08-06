МИД РФ отреагировал на доклад Госдепа США о «российской пропаганде»

Москва, 6 августа. Доклад Госдепартамента США о «российской пропаганде» — это очередное проявление курса Вашингтона на очернение России. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«Даже при беглом ознакомлении с этим текстом становится очевидно, что это яркий пример проводимого американскими властями политического курса на очернение России», — сказал он во время брифинга.

Также представитель МИД РФ назвал неприемлемой риторику США в отношении России.

Напомним, ранее Госдепартамент США опубликовал доклад под названием «Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды». В Вашингтоне утверждают, что якобы «разложили по полочкам информационную политику Кремля». Также в документе назвали Россию «ведущей угрозой в аспекте распространения дезинформации и пропаганды», пишет НСН.

Ранее доклад Госдепа прокомментировали в посольстве РФ в Вашингтоне. Российские дипломаты подчеркнули, что «любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется «дезинформацией», передает «Царьград».

Комментируя публикацию доклада, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в интервью Федеральном агентству новостей призвал россиян не обращать внимания на подобные потоки дезинформации, льющиеся из-за океана в адрес нашей страны.