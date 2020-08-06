Россияне рассказали, готовы ли они перейти на электронную трудовую книжку

Москва, 6 августа. Каждый шестой сотрудник написал заявление о переходе на электронную трудовую книжку, что подтверждают результаты опроса компании Superjob.

Переход на электронные трудовые книжки начнется в cледующем году. Для работающих россиян переход добровольный, необходимо написать заявление.

Более половины респондентов (53%) заявили, что будут пользоваться физической трудовой книжкой. Они беспокоятся о защите персональных данных.

16% опрошенных уже подготовили заявление о переходе на новый формат, 14% планируют получить электронную трудовую, а 17% респондентов пока не определились.

Нововведение понравилось гражданам от 25 лет 34 лет и людям с высокой заработной платой. В опросе приняли участие 1600 граждан из 332 населенных пунктов РФ.

Доступ к трудовой книжке будет через портал госуслуг и сайт ПФР. Россияне смогут устроиться на работу с новой трудовой уже с января 2021 года.