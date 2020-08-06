Греция призвала Евросоюз помешать провокациям Турции в Средиземном море

Афины, 6 августа. Турецкие провокации на территории Средиземного моря нарушают права и угрожают безопасности Евросоюза, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Афины считают, что соглашение о демаркации морской границы, которое подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж, дестабилизирует спокойствие Европы.

Мицотакис призывает ЕС обратить внимание на неправомерные действия Турции, которые нарушают не только суверенитет Греции, но и угрожают другим членам НАТО. Сейчас Афины привели свои корабли в Эгейском море в боевую готовность. Турция ведет незаконный поиск нефти и газа у греческих берегов, что создает проблемы всему европейскому сообществу, заявил политик.

Эрдогану не впервой незаконно вмешиваться в дела других стран, чтобы получать необходимые ресурсы. Сейчас Турция спонсирует нелегитимное ПНС Ливии боевиками и оружием, чтобы обогащаться североафриканской нефтью.

ФАН передавал, что у Анкары есть давние счеты с Грецией, и ничего не мешает Турции начать военные действия в регионе.