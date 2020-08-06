В Гамбии введен комендантский час в связи с ростом заболеваемости COVID-19

Банжул, 6 августа. Президент Гамбии Адама Бэрроу объявил о чрезвычайном положении и ввел ряд ограничений после того, как количество случаев заражения COVID-19 выросло более чем на 60% за последнюю неделю, сообщил пресс-секретарь правительства страны Эбрима Санкарех 5 августа.

«Президент призывает широкую общественность оставаться бдительными и продолжать борьбу с пандемией», — сказано в заявлении.

Согласно введенным ограничениям, вступившим в силу 6 августа, на всей территории Гамбии с 22.00 до 05.00 действует комендантский час. Работа мест богослужений, учебных заведений и непродовольственных торговых точек временно приостановлена. Границы и воздушное пространство страны остаются закрытыми, за исключением перевозки грузов, дипломатических рейсов и тех, кто лечится за границей.

Гамбийские власти также объявили об усилении присутствия полиции, военизированных формирований и сотрудников иммиграционной службы на границе с Сенегалом, где зафиксировано 10 538 случаев заболевания. Десятки сенегальцев, живущих в Гамбии, будут возвращаться на родину после празднования Курбан-байрама.

Ранее поступали сообщения о том, что некоторые должностные лица страны больны коронавирусом. Среди зараженных COVID-19 министр по делам женщин, детей и социального обеспечения Фату Кинте и вице-президент Исату Турэй. Глава государства Адама Барроу сдал тест на коронавирус, однако результат оказался отрицательным.

По состоянию на 6 августа, в Гамбии коронавирусом заразились 799 человек, из которых 16 человек скончались и 115 — выздоровели.