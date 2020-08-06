Ефремова, Панина и Волочкову объединили долги обществу и государству

Звезды шоу-бизнеса так же, как и многие другие россияне, любят забывать о своих долгах. Федеральное агентство новостей сделало подборку знаменитостей, которые оказались если не в затруднительном, то в весьма щекотливом положении — неисполнение финансовых обязательств как перед государством, так и перед согражданами не красит никого, даже народных любимцев, у которых, казалось бы, должны быть деньги на покрытие штрафов и кредитов.

Певица Лолита Милявская в 2019 году по решению Басманного суда Москвы оказалась должна товариществу собственников жилья «Большие Каменщики» 720 тысяч рублей. Возмущенная женщина тогда разразилась гневной тирадой и обвинила ТСЖ в мошенничестве. Доподлинно неизвестно, нашлись ли у артистки деньги на покрытие задолженности, однако в настоящее время на сайте Федеральной службы судебных приставов за ней числится штраф в 500 рублей перед ГИБДД, датированный 10 апреля 2020 года.

Там же корреспондент ФАН нашел долги певицы и наставницы в шоу «Голос» Полины Гагариной — она не оплатила государству налог в размере 30 128 рублей, а своей управляющей компании — 55 878 рублей. Одновременно звезда попала в рейтинг Forbs, согласно которому только за последний год она заработала 6,4 миллиона долларов, что выдвинуло ее в топ самых высокооплачиваемых деятелей эстрады.

Спровоцировавший ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов до сих пор не оплатил февральский штраф по административному правонарушению в размере 5000 рублей. Однако артиста понять можно: ему сейчас не до этого. Находясь под домашним арестом, он все свободные деньги тратит на изворотливых адвокатов, пытающихся отвадить от него неизбежное тюремное заключение.

Актер Алексей Панин не оплатил несколько госпошлин и кредит во Владимирской области. Точные суммы сайт ФССП не сообщает, однако ранее ряд СМИ писал о том, что артист, теперь более известный своими эротическими скандалами, а не ролями в кино, задолжал государству порядка 3 миллионов рублей.

По исполнительскому производству балерина и светская дива Анастасия Волочкова еще с февраля должна оплатить 192 500 рублей. Известно, что финансовое положение знаменитости пошатнулось после того, как ее бывший муж Игорь Вдовин, по словам самой Волочковой, обманным способом выманил у нее десятки миллионов рублей. С тех пор неоплаченные долги балерины время от времени всплывают на сайте ФССП.