Донецк, 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что режим перемирия в Донбассе будет соблюдаться, но отметил, что со своей стороны никаких гарантий по этому поводу дать не может. Об этом он сообщил в ходе визита в Донецкую Народную Республику.

«Мы боремся за то, чтобы этот режим тишины не нарушался​​​. Но возможно все, это жизнь. Если бы все зависло только от нашей стороны, я уверен, что был бы принципиальный режим тишины, и мы бы перешли к следующим шагам, шагам окончания войны», — сказал он.

По словам Зеленского, Киев делает все возможное для поддержания мира на юго-востоке Украины, в том числе в минском процессе.

В конце июля Киев и Донбасс согласовали дополнительные меры по обеспечению режима тишины до полного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Это решение было принято на заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.

Однако украинская сторона, как и в ситуации с ранее объявленным бессрочным перемирием, продолжила обстрелы территорий Донбасса. Председатель ОО «Патриотическая ассоциация Донбасса» Алексей Селиванов с сожалением отметил, что военнослужащие ВС Украины едва ли прислушаются к Киеву и будут четко соблюдать режим прекращения огня.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. Она началась после того, как Киев развернул против республик Донбасса военную операцию, когда они объявили о независимости после государственного переворота в стране.