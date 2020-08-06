Ученые из США нашли самое слабое место коронавируса

Москва, 6 август. Американские ученые обнаружили слабое место коронавируса, что позволит повысить эффективность лечения данного заболевания. Об этом сообщает американский научный журнал Science Daily.

Ученым из Университета штата Канзас удалось выяснить, что 3С-подобная протеаза (3CLpro) является одним из ключевых ферментов при развитии коронавируса. Исследователи протестировали ингибиторы протеазы на лабораторных мышах, выяснив, что данный препарат останавливает жизненный цикл коронавируса.

По словам исследователей, такое воздействие на "слабое место" вируса позволяет блокировать размножение вируса MERS, а также коронавирусы MERS-CoV и SARS-CoV-2. В ближайшее время ученые намерены проверить эффективность данного терапевтического средства против коронавирусной инфекции на людях.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 18,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 706 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 872 тысячи случаев, 14 тысяч человек скончались. Более 676 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.