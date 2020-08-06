Минфин РФ предложил сократить расходы на Крым

Москва, 6 августа. Минфин РФ предложил сократить расходы на социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя в 2021-2022 годах, следует из документов ведомства.

Согласно «Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности», в 2021 году расходы на госпрограмму могут быть снижены на 8,5 млрд рублей и составить 76,1 млрд рублей. В 2022 году финансирование программы может составить 82,3 млрд рублей, что на 9,1 млрд рублей ниже запланированного.

Госпрограмма по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года была одобрена в 2014 году, в 2018 году ее продлили до 2022 года. Ранее в 2020 году программу продлили до 2024 года.

Кроме того, в ведомстве не исключили сокращение финансирования программ социально-экономического развития Дальнего Востока, Северо-Кавказского федерального округа и Арктической зоны.

Ранее сообщилось, что правительство России готовится принять активные меры, чтобы раз и навсегда решить проблему обеспечения Крыма водой. Речь идет о комплексных мероприятиях, которые сведут на нет зависимость полуострова от Северо-Крымского канала.