Анита Цой разыскивает повара мечты с помощью астролога

Москва, 6 августа. Известная певица Анита Цой разместила в соцсетях объявление о поиске повара. К претенденту на ответственную должность у звезды особые требования.



Анита Цой — не только блестящая артистка, но и отличная хозяйка. О великолепных кулинарных способностях звезды знают все. Своими рецептами она делится с подписчиками в рубрике #цойкинырецепты. А коллеги и друзья знают, что если попасть за стол к Аните, то это будет настоящий пир.

Она без труда готовит обед из шести разных блюд. Певица очень любит готовить, поэтому во время карантина все хлопоты по дому легли на ее плечи.

Но подготовка к большому юбилейному концерту, который состоится в феврале 2021 года в Кремле, внесла изменения в расписание Аниты. Теперь она не может целые дни проводить на кухне.

Певица решила разделить кухонное царство с профессиональным поваром. Анита ищет повара с помощью личного нумеролога и астропсихолога.

От соискателя требуется точная дата, время и место рождения для проверки по нумерологическим и астрологическим показателям. Анита считает, что нужно учитывать этот фактор при подборе персонала.

Певица надеется найти опытного повара до 40 лет, Рака, ростом от 180 см, спортивного телосложения, женатого и с личным автомобилем. Кандидат должен уметь хранить секреты.

Цой хочет, чтобы повар готовил блюда корейской кухни. Мама певицы любит дальневосточную корейскую кухню, а свекровь привыкла к среднеазиатскому варианту. Ее супруг и сын любят блюда из русской, французской, турецкой, казахской кухни.

Ресторатор Аркадий Новиков посоветовал Аните поискать поваров через соцсети. Потому что многие известные повара во время эпидемии уехали работать в другие страны.

Певица собрала уже десятки интересных резюме, но заявки от соискателей продолжают поступать.