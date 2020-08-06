ФСБ задержала 25 подпольных оружейников в пяти регионах РФ

Москва, 6 августа. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала 25 подпольных оружейников и выявила 12 их мастерских. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ФСБ отметили, что при содействии МВД России и Росгвардии были задержаны 25 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги. Кроме того, задержанные изготовляли боеприпасы в подпольных мастерских и сбывали их по стране.

Операция проводилась в Петербурге, Москве, Белгородской, Тюменской и Челябинской областях. Сотрудники ФСБ изъяли из незаконного оборота 116 единиц боевого и гражданского оружия с восстановленными боевыми свойствами.

Ранее пограничное управление ФСБ по Ростовской области задержало на границе с Украиной контрабандиста, нарушитель на автомобиле пытался протаранить военнослужащих. Нарушитель пытался перекинуть в автомобиль товары широкого потребления стоимостью свыше 2,5 миллиона рублей. Во время задержания пограничникам пришлось применить оружие, контрабандист получил ранение левого бедра.