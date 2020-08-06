Свидетель подтвердил в суде, что за рулем машины в день ДТП был Ефремов

Москва, 6 августа. Свидетель смертельного ДТП на Садовом кольце рассказал в суде, что видел, как Михаила Ефремова выводили из автомобиля после аварии, и артист находился на месте водителя.

По словам мужчины, к джипу подбежали несколько человек, открыли дверь и помогли Ефремову выйти. Свидетель уточнил, что сразу было непонятно, что это за человек, но потом присутствующие на месте происшествия поняли, что это известный актер.

«Сначала было непонятно, что это он, потом люди начали говорить: Ефремов, Ефремов», — сказал он,

После этого, по словам свидетеля, Ефремов подошел к наблюдавшим за происходящим людям, спросил, все ли хорошо, и попросил сигарету. Свидетель подчеркнул, что не сомневается в том, что за рулем был Ефремов.

«Мой друг даже сказал ему — «Ну ты чего, ты нас чуть не убил?», — добавил он.

На уточняющий вопрос о том, является ли актер тем же человеком, которого вывели с водительского сиденья, свидетель дал утвердительный ответ. Кроме того, мужчина указал на то, что на дороге Ефремов вел себя по-хамски.

«Заезжал за встречную полосу, он несколько раз резко тормозил передо мной. Если бы я сам не применял резкое торможение, то мы могли бы столкнуться», — пояснил он.

Свидетель добавил, что в какой-то момент Ефремов «вместо входа в поворот просто поехал по прямой линии, пересек сплошную и врезался в машину потерпевшего».

Напомним, смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве произошло вечером 8 июля. Жертвой аварии стал курьер Сергей Захаров. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Накануне суд начал рассмотрение дела по существу. Актер не признал вину, заявив, что не помнит событий того вечера.

В суде уже были допрошены сотрудники ДПС, которые подтвердили, что в момент ДТП актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ефремов сообщил, что не помнит и то, проходил ли он медицинское освидетельствование после ДТП. По данным экспертизы, в анализах Ефремова были обнаружены следы алкоголя, марихуаны и кокаина.

Многие общественные деятели требуют для Ефремова не только справедливого и сурового наказания, но и лишения звания «Заслуженный артист». Так, по мнению эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадима Манукяна, уголовное дело в отношении Ефремова нельзя «спускать на тормозах». О том, что актер должен признать вину и сидеть в тюрьме, ранее заявил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик убежден, что сейчас это — долг Ефремова.