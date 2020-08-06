Ученые назвали особенности людей с высоким интеллектом

Лондон, 6 августа. Ученые британского Университета Ньюкасла назвали особенности, которые характерны для людей с высоким интеллектом.

Развитый интеллект свидетельствует о том, что человек быстро и комплексно мыслит, хорошо запоминает информацию, может оперировать большими данными. Мозг интеллектуала можно сравнить с производительным компьютером.

Интеллектуалы любят философию и рассуждения о вещах, которые выходят за рамки повседневной жизни. Но им намного труднее находить общий язык с теми, кто живет в бытовой плоскости и не задумывается о высоких материях.

Британские ученые выяснили, что умники страдают мизофонией — у них повышенная чувствительность к неприятным звукам. Одаренные люди склонны к биполярному расстройству. Некоторые исследователи считают, что гениальность — это аномалия в развитии мозга, что сопровождается нарушениями психики.

Еще одна черта интеллектуалов — одиночество. Им трудно сходиться с людьми, поэтому друзей у умников мало. Но им хорошо наедине с собой, они всегда найдут занятие по душе.

Человек с неординарными интеллектуальными способностями выберет уединенный отдых нежели шумную компанию, пишет издание Planet Today.