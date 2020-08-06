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Буйнова застукали без штанов в машине в компании Лолиты

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Буйнова застукали без штанов в машине в компании Лолиты

Москва, 6 августа. Российский певец Александр Буйнов опубликовал на своей странице в Instagram короткий ролик, героиней которого стала певица Лолита.

Судя по всему, коллеги приехали работать на какое-то мероприятие, однако гримерку им не предоставили. В результате Буйнову пришлось переодеваться прямо в машине. На видео Лолита стоит рядом с автомобилем и держит брюки певца, а Буйнов сидит в салоне с голыми ногами.

«Давай, за нами никто не следит», — говорит певица.

Затем Лолита начинает надевать на Буйнова брюки, при этом исполнительница ведет себя с певцом как с малышом.

«Давай ножку, мой маленький, давай правую ножку», — приговаривает артистка.

Именно за переодеванием оператор и застукал артистов. Буйнов поблагодарил Лолиту и отметил, что без ее помощи он бы опоздал на концерт.

«Сегодня ты артистка, завтра — костюмерша», — пошутил Буйнов.

«Сплюнь!» — ответила Лолита.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все-таки здорово,когда тебя окружают сплошные позитивки! Так устроен человеческий мозг,мы помним и вспоминаем только светлое,хорошее...даже,когда зарплату не получаешь пол-года! Спасибо всем,кто излучает оптимизм и доброту,Лолка,я тебя люблю!И вам спасибо,друзья мои за то,что улыбнулись сейчас... Доброе утро♥️???????? #москва #лолита #буйнов #дружба #хорошеенастроение #семенович #юмор #танцы #любовь

Публикация от Александр Буйнов (@buinovofficial)

Подписчикам Буйнова очень понравилось веселое видео с участием Лолиты.

«Вот это реальный позитивчик! Молодцы!» — похвалила артистов kochanova579.

«С утра заставили улыбнуться!» — написала ul_sel_1.

Ранее Александр Буйнов перенес операцию, после которой певец резко похудел, чем напугал поклонников. Как рассказала супруга музыканта, ему удалили желчный пузырь.

Источник: Instagram
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