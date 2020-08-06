Миронов предложил ввести новые выплаты россиянам с низкими доходами

Москва, 6 августа. Россиянам, оставшимся без работы, а также тем, чей доход оказался ниже прожиточного минимума во время действия режима самоизоляции, необходимо предоставить финансовую помощь. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Эпидемия коронавируса поставила людей в сложнейшее финансовое положение. Посмотрите официальную статистику. У многих россиян и так зарплаты были не высокие, но из-за пандемии сотни тысяч людей потеряли работу. Многим не на что кормить свои семьи, и они полностью зависят от социальных выплат. Самое время государству протянуть людям руку помощи и ввести дополнительные пособия», — прокомментировал внесение инициативы Сергей Миронов.

Политик убежден, что государство помогло людям в трудную минуту, выплатило пособия семьям с детьми, но этого недостаточно. По его словам, в «Справедливой России» предлагают ввести дополнительные социальные выплаты.

«По нашему мнению, граждане, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, установленного в их регионе, должны получать финансовую помощь в размере прожиточного минимума, установленного в каждом конкретном регионе. Решение о выплатах и порядок ее предоставления должно принимать правительство России», — сказал Сергей Миронов.

Он напомнил, что из-за введения режима самоизоляции по всей стране было принято решение о запрете на проведение развлекательных, культурных, спортивных, выставочных мероприятий. Остановилась работа торговых центров, ресторанов, кафе, парикмахерских, фитнесс-центров. Предприятиям малого и среднего бизнеса пришлось пойти на масштабное сокращение сотрудников, добавил политик.