Манукян составил топ-10 лучших событий посткарантинной афиши

Карантинные меры, связанные с пандемией COVID-19, постепенно смягчаются. С 1 августа практически по всей стране открылись кинотеатры. В Москве начали работать концертные площадки. После вынужденной четырехмесячной паузы культурная жизнь вновь возвращается из онлайна в офлайн — к массовому зрителю.

Эксперт по шоу-бизнесу, блогер Вадим Манукян изучил культурные предложения ближайших недель и составил собственный топ лучших событий посткарантинной афиши, которые было бы обидно пропустить. Увы, в регионах концертная жизнь пока еще находится в замершем состоянии из-за карантинных мер, поэтому пока в основном повезет москвичам и петербуржцам.

Идеальная афиша — на что сходить после карантина. Колонка Вадима Манукяна

Концерты на открытом воздухе

Начнем с эстрады. Пока — исключительно столичной.

№1. Кто из артистов больше всего соскучился по своему зрителю и практически сразу после открытия концертных площадок ринулся в бой? Судя по афише, это — Сергей Мазаев. Он решил засветиться в Аптекарском огороде 20 августа со своим Queentet Сергея Мазаева.

№2–№3. 21 августа в Зеленом театре ВДНХ с «Моральным кодексом» и 22–23 августа сольно на Ленинских горках пройдет VI Международный джазовый фестиваль Игоря Бутмана. В числе топ-артистов, участвующих в нынешних Джазовых сезонах, заявлена Лариса Долина.

Однако первопроходцами станут вовсе не эти уважаемые артисты.

№4. Похоже, больше всех соскучились по своим зрителям Сати Казанова и Александр Иванов с группой «Рондо». Они выйдут на сцену уже 14 августа. «Рондо» будет выступать в «Зеленом театре ВДНХ», а Казанова под псевдонимом Sati Ethnica выступит на сцене Аптекарского огорода.

Цены на все эти мероприятия на открытом воздухе вполне демократичные, от 900 рублей и от 1500 рублей соответственно.

№5. Однако самые доступные билеты ждут зрителей на концерте группы «Воскресение». Эта многоопытная команда соберется в «Зеленом театре ВДНХ» 29 августа, и вход на этот концерт стоит от 500 рублей.

Топ-артисты страны будут выступать перед своим зрителем уже под крышей, начиная с октября, а гастролеры приедут в Россию только в начале 2021 года.

Театры открывают двери

В сентябре оживет и театральная жизнь.

№6. В Санкт-Петербурге 11 сентября на новой сцене Театра ЛДМ будет поставлен «Мастер и Маргарита» с Анной Ковальчук в главной роли.

№7. В Москве 13 сентября Константин Хабенский и Юрий Башмет представят в «Современнике» на Чистых прудах спектакль «Не покидай свою планету». Это фантазия по сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Кино и спорт

Что касается кино, то, воспользовавшись тем, что некоторые кинотеатры снова начали повторять фильмы, которые показывали еще в прошлом году, я сходил на «Богемскую рапсодию» о британской рок-группе Queen, на которую не дошел в конце 2019 года. Впечатления мощнейшие.

Кстати, на экранах Ростова-на-Дону снова каждый четверг премьера. К примеру, «Неистовый» режиссера Деррика Борте с Расселом Кроу в главной роли — уже в кинотеатрах (№8)! Раньше для нас кинопремьеры были обыденностью, а теперь это кажется чудом. После четырех месяцев безвременья простые вещи начинают вызывать настоящий восторг.

И даже несмотря на то, что до выступлений топ-артистов и приезда гастролеров пройдет еще немало времени, уже сегодня можно сказать, что афиша культурных событий в России, на мой взгляд, близка к идеальной. Ведь нам есть, с чем сравнивать.

В Сочи уже объявили о проведении «Кинотавра» с 11 по 18 сентября. Об этом сообщил Александр Роднянский. Там точно будет, что посмотреть (№9)!

И, наконец, №10! Не забываем, что 25–​​​​​​​27 сентября в Сочи состоится первое после карантина большое международное спортивное событие. В Россию снова приедет «Формула-1». В Сочи, согласно планам организаторов, состоится первый гран-при со зрителями.